SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes plano secundário do Corinthians, a Sul-Americana virou o foco da diretoria e de Vanderlei Luxemburgo após a queda na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo.

O Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e venceu o Estudiantes, por 1 a 0, no jogo de ida em São Paulo.

Nas partidas contra Cruzeiro e Goiás, ambas antes dos jogos contra o time argentino, Vanderlei Luxemburgo mandou a campo uma escalação com um misto entre reservas e titulares.

Os confrontos pelo Brasileirão se deram justamente contra outras equipes que estão na parte inferior da tabela, onde o Corinthians aparece atualmente.

Com 25 pontos, o Timão é o atual 13° colocado, mas pode ver a distância para o Z-4, que atualmente é de quatro, diminuir para apenas um ao fim desta rodada.

A virada de chave da Sul-Americana para o Corinthians veio após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo. Em entrevista coletiva após o empate contra o Goiás, Vanderlei Luxemburgo reiterou a importância do torneio continental.

"Acho que a Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil. Temos que dar importância a ela porque são quatro jogos para chegar à conquista", disse Vanderlei Luxemburgo.

A Sul-Americana aparece como a última chance do Corinthians conquistar um título durante a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves. Caso a taça não venha, ele será o primeiro presidente corintiano em 36 anos a não conseguir uma conquista em seu mandato - o último foi Roberto Pasqua, que comandou o clube alvinegro entre 1985 e 1987.

O cartola assumiu a presidência do clube em 2021, mas o clube não conseguiu nenhum título até aqui. Ao longo do período, apenas um vice-campeonato da Copa do Brasil foi alcançado, algo que aconteceu no ano passado.

A Sul-Americana também aparece como o caminho "mais curto" para o Corinthians conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores, visto que o campeão do torneio garante um posto no principal torneio do continente no ano seguinte.

No Brasileirão, o Corinthians está a sete pontos do Athletico-PR, que é o atual sexto colocado e estaria garantindo uma vaga nas fases preliminares da Libertadores.