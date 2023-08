SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo segue a passos largos do título brasileiro e, fazendo valer o mando de campo, venceu o Bahia por 3 a 0, neste domingo (27), no Nilton Santos, pela 21ª rodada.

O atacante Diego Costa fez dois gols. Luis Henrique fez o outro.

O clube alvinegro chegou aos 51 pontos e segue como líder isolado da competição.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando enfrenta o Defensa y Justicia (ARG), na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, empatou em 1 a 1 no Nilton Santos (RJ).

Já o Bahia volta a atuar somente no próximo dia 3, contra o Vasco, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro.

Dono da SAF do Botafogo, Jhon Textor marcou presença no Nilton Santos e foi ovacionado pela torcida.

Os treinadores Bruno Lage, do Botafogo, e Renato Paiva, do Bahia, se reencontraram. O técnico do Tricolor foi auxiliar do alvinegro no juvenil do Benfica.

O goleiro Lucas Perri completou 50 jogos e ganhou uma camisa com um patch personalizado das mãos de Jhon Textor.

COMO FOI O JOGO

O técnico Bruno Lage, do Botafogo, apostou na entrada de Segovinha no ataque e a escolha deu certo, com um ataque ganhando velocidade e qualidade individual.

Renato Paiva, do Bahia, apostou na mesma formação que goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 e focou nos contra-ataques.

O clube alvinegro obteve o controle do jogo e criou oportunidades, mas levou sustos nos avanços rápidos dos baianos. O goleiro Lucas Perri, mais uma vez, estava numa tarde inspirada.

No segundo tempo, o Botafogo voltou a entrar ligado a 220 volts e novamente fez um gol no início da etapa, uma vez mais com Diego Costa, de cabeça.

Com o Bahia atordoado, o Alvinegro passou a ter total controle da partida, fez mais um e administrou o resultado, somando mais três pontos para sua liderança isolada.

GOLS E DESTAQUES

Gol do Botafogo - Logo aos 3 minutos, Eduardo tocou para Victor Sá. O atacante carregou e deu uma assistência para Diego Costa, que bateu forte, a bola ainda desviou no goleiro Marcos Felipe e morreu no fundo da rede.

Perri salva - O Bahia respondeu aos 18, quando Rafael Ratão enfiou um passe em profundidade para Ademir, que ficou cara a cara e chutou, mas Lucas Perri fez grande defesa com o pé.

Passou raspando - Dois minutos depois, o Bahia chegou com perigo novamente, quando Cauly chutou de fora da área e a bola passou raspando a trave.

Segovinha - Xodó dos alvinegros, Segovinha fez bela jogada individual, driblou dois e chutou forte no ângulo, para grande defesa de Marcos Felipe.

Gol do Botafogo - Aos cinco minutos do segundo tempo, Marcos Felipe errou a saída de bola. Gabriel Pires recuperou no meio campo e foi até a linha de fundo. No cruzamento, encontrou Diego Costa livre que, de cabeça, fez o 2 a 0.

Mais um! - Em um contra-ataque mortal puxado por Hugo, Luis Henrique foi acionado no ataque, avançou e teve tranquilidade para driblar o goleiro Marcos Felipe e empurrar para o fundo da rede. 3 a 0.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR Fifa-SP)

Cartões amarelos: Diego Costa (BOT); Vinícius Mingotti (BAH)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Diego Costa, aos 3 minutos do primeiro tempo (BOT); Diego Costa, aos cinco minutos do segundo tempo (BOT); Luis Henrique, aos 31 minutos do segundo tempo (BOT)

BOTAFOGO

Lucas Perri, JP Galvão (Mateo Ponte), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo; Segovinha, Victor Sá (Luis Henrique) e Diego Costa (Janderson). T.: Bruno Lage

BAHIA

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Thaciano (Yago Felipe) e Cauly (Léo Cittadini); Ademir (Everaldo), Vinícius Mingotti (Vitor Jacaré) e Rafael Ratão (Biel). T.: Renato Paiva