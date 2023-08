SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois pilotos morreram após um grave acidente na etapa de Cascavel (PR) da Moto1000GP, categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, neste domingo (28).

Érico Veríssimo da Rocha, 38, e André Veríssimo Cardoso, 42, não resistiram aos ferimentos. As mortes foram confirmadas em comunicados oficiais do Moto1000 GP. Embora tivessem o mesmo sobrenome, os dois não tinham nenhum grau de parentesco.

Logo na primeira volta da corrida, André perdeu o equilíbrio e caiu de sua moto. Ele conseguiu se levantar e sinalizar aos outros pilotos para que desviassem, mas foi atingido em cheio pela moto de Érico, que não conseguiu desviar a tempo. Com o impacto, seu corpo foi jogado a vários metros de onde estava e por pouco não atingiu um terceiro motociclista.

A prova foi interrompida e os dois foram levados ao hospital em estado gravíssimo, mas não resistiram aos ferimentos.

Em comunicados postados em seu site oficial, o Moto1000GP lamentou ambas as mortes. "Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram", diz trecho do texto.