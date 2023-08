SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico e o Fluminense empataram por 2 a 2, neste domingo (27), em um jogo emocionante, na Ligga Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os gols rubro-negros foram marcados por Cacá e Vitor Roque. Já o Guga e João Neto anotaram para o tricolor, que chegou a virar o placar, mas sofreu o empate aos 47 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa o Fluminense em quinto, com 35 pontos. O Athletico é o sétimo, com 33 pontos.

Fernando Diniz escalou o Flu com reservas, pensando no jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, quinta-feira.

O Athletico teve um jogador expulso - o lateral Vinicius Kauê, desde os 20 minutos de jogo.

O Athletico não teve o goleiro Bento, que sentiu "um desconforto muscular", segundo o clube. O reserva dele, Léo Linck, foi o destaque da partida, fazendo várias defesas complicadas e salvando o time.

Na próxima rodada, o Athletico recebe o Atlético-MG, sábado (2), às 16h. O Fluminense, por sua vez, recebe o Fortaleza, no Raulino de Oliveira, domingo (3), às 16h.

COMO FOI O JOGO

O Athletico saiu na frente relativamente cedo, aos 12 do primeiro tempo. Já a reação tricolor veio com força no segundo tempo, deixando o jogo muito emocionante.

A partida teve um contexto tático interessante, com a opção de Fernando Diniz de poupar seus titulares. O time até começou com uma formação diferente, com três zagueiros, já que o volante Thiago Santos foi recuado para formar uma linha ao lado de David Braz e Marlon.

Mas esse desenho foi abandonado quando o time já tinha sofrido o primeiro gol e ficou com um jogador a mais. O gol de Cacá, inclusive, aconteceu após uma bobeira defensiva do Flu em uma jogada de falta lateral alçada a área.

A expulsão no Athletico, por sua vez, veio após intervenção do VAR. O árbitro Raphael Claus tinha aplicado amarelo a Vinicius Cauê na jogada, mas foi convencido pela imagem de que o jogador fez um movimento adicional com o cotovelo, atingindo Léo Fernández.

Não demorou muito, Diniz tirou Thiago Santos e colocou Alexander, desfazendo o desenho inicial do time e lançando o Fluminense ao ataque.

A pressão tricolor foi a tônica da maior parte do confronto. Até por isso, Léo Linck apareceu várias vezes com defesas cruciais.

Mas um cruzamento arrematado por Yony González sobrou para Guga, que driblou a marcação - e um companheiro - antes de arrematar para o gol. O Fluminense continuou insistindo, até que João Neto, de cabeça, virou o placar.

O Athletico não estava morto no jogo, apesar dos gols seguidos do Flu. Apareceu Vitor Roque para devolver a igualdade ao placar, contrariando a lógica da partida.

O Flu ainda teve um gol corretamente anulado antes do apito final.

Estádio: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Marcelo Carvalho Van Gasse

Cartões amarelos: Vidal, Canobbio e Vitor Roque (CAP); Marlon, Lima

Cartão vermelho: Vinicius Kauê (CAP)

Gols: Cacá, aos 12'/1ºT (1-0); Guga, 30'/2ºT (1-1); João Neto, 42'/2ºT (1-2); Vitor Roque, 47'/2ºT (2-2)

ATHLETICO-PR

Léo Linck, Madson, Cacá, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Erick (Alex Santana), Vidal (Hugo Moura), Vitor Bueno (Zé Ivaldo); Canobbio, Cuello e Vitor Roque (Pablo). T.: Wesley Carvalho

FLUMINENSE

Pedro Rangel, Marlon, Thiago Santos (Alexander) e David Braz (João Neto); Guga (Felipe Andrade), Martinelli, Lima, Daniel (Isaac), Léo Fernández (Giovanni Manson) e Yony González; Lelê. T.: Fernando Diniz