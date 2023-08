SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na noite deste domingo (27), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Luis Suárez, Carballo e Pepê anotaram os gols da vitória do Grêmio.

O uruguaio Luis Suárez voltou a marcar pelo Imortal depois de uma seca de gols. Ele não havia participado de nenhum gol pelo Grêmio durante o mês de julho.

Com o resultado, o Grêmio assumiu a terceira posição na tabela de classificação, com 36 pontos somados, e voltou ao G4. Já o Cruzeiro está na 12ª colocação, com 25 pontos. A última vitória da equipe foi no dia 8 de julho, diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

O próximo compromisso do Grêmio acontece no domingo (3), às 11h (de Brasília), quando a equipe recebe o Cuiabá pela 22ª rodada da competição nacional. Também pelo Brasileirão, e também no domingo, o Cruzeiro recebe a visita do Bragantino, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O Grêmio começou a partida melhor que o adversário, tendo um gol anulado com somente cinco minutos de bola rolando. A equipe teve mais chances de abrir o marcador, e diminuiu os espaços do Cruzeiro, que não conseguia sair.

Essa pressão do time da casa rendeu o primeiro gol antes dos 30 minutos. Com Suárez, a equipe da casa saiu na frente no marcador e não diminuiu o ritmo depois do tento, seguindo no ataque e roubando bola do adversário.

O início do segundo tempo contou com uma reação do Cruzeiro. A equipe teve em um levantamento para a grande área a melhor chance na partida, mas ela subiu demais e foi para fora, desapontando os jogadores, que não acreditaram que perderam uma boa oportunidade.

Ainda que o adversário tenha esboçado essa reação, o Grêmio ampliou o marcador com Carballo. No toque preciso de Suaréz, o time da casa fez um boa jogada em troca de passes para estufar as redes.

Com o marcador ampliado, o Imortal seguiu ainda mais embalado, e marcou o terceiro com Pepê. O time da casa não diminuiu o ritmo e a todo momento pressionou o Cruzeiro, que não conseguia criar as jogadas em direção ao gol.

A pressão do Grêmio seguiu até os últimos minutos, tanto que a equipe ainda teve um gol anulado. No finalzinho da partida, Bitello estufou as redes e ia decretando a goleada até o árbitro de vídeo indicar o impedimento.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Pênalti? - Logo aos quatro minutos de jogo, Villasanti cobrou o escanteio aberto pela esquerda. João Pedro Galvão cabeceou, e a bola bateu na marcação de Neris, o que gerou reclamações por parte dos jogadores do Grêmio, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Gol, mas não valeu! - No minuto seguinte, aos cinco, o Grêmio abriu o placar o com Suárez, mas não valeu. No lance, Villasanti invadiu a área pela direita e bateu cruzado. Depois de um desvio de João Pedro Galvão, Suárez mandou a bola para as redes, mas o bandeirinha já havia assinalado a posição de impedimento no lance, anulando o gol.

Passou perto! - Com 13 minutos, em uma boa chegada do Tricolor, João Pedro tabelou com Luis Suárez e cruzou rasteiro. Na entrada da grande área, Pepê finalizou colocado e a bola passou raspando a trave do goleiro Rafael Cabral.

Boa chegada! - João Pedro foi lançado aos 23 minutos, invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Rafael Cabral, que defendeu, mas o lance já não estava mais valendo uma vez que o atacante dominou a bola com apoio do braço.

1 x 0 - Aos 28 minutos, o Grêmio abriu o placar! Marlon foi pressionado por Carballo e perdeu a bola. Cristaldo pegou a sobra e tocou dentro da área para Suárez, que finalizou no alto, sem chance de defesa para Rafael Cabral.

Quase! - Depois do cruzamento vindo pela esquerda, aos cinco minutos do segundo tempo, Palacios venceu a disputa com Cuiabano e ficou livre para dominar na pequena área e soltar uma bomba. No entanto, a bola passou por cima do gol.

2 x 0 - Com oito minutos, o Grêmio ampliou o marcador. Em cobrança rápida de falta, Luis Suárez recebeu e deu um lindo toque de calcanhar. A bola chegou para Carballo. O volante, de fora da grande área, finalizou com perfeição e botou para o fundo das redes.

No contra-ataque - Aos 28 minutos, depois do corte de Rodrigo Ely, o Grêmio iniciou o contra-ataque. Luis Suárez recebeu de Cristaldo, segurou a marcação e rolou para o meia. Dentro da área, com certa liberdade, ele tentou a finalização, mas Rafael Cabral defendeu. No rebote, Cristaldo tentou mais uma vez, mas jogou direto para fora.

3 x 0 - Com 32 minutos, mais um do Grêmio! Suárez tocou no meio para Pepê, que abriu na direita para Bitello. O camisa 39 devolveu para o meio-campista, que finalizou no canto esquerdo de Rafael Cabral e anotou o terceiro do Imortal na partida.

Gol, mas não valeu - Já no final, aos 47 minutos, Cuiabano arrancou pela esquerda e tocou na frente para Ferreira, que bate cruzado. Bitello finalizou como um exímio centroavante e mandou a bola para as redes, mas depois da análise de árbitro de vídeo, o gol foi anulado.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Público: 24.938 pessoas

Renda: R$ 1.390.746,00

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Neris, Marlon, Filipe Machado (CRU), Cuiabano, Gabriel Grando, Fábio (GRE)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Suárez (28'/1ºT), Carballo (8'/2ºT), Pepê (32'/2ºT)

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro (Bitello), Pedro Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ferreira), Pepê, Cristaldo (Luan) e Luis Suárez; João Pedro Galvão. T.: Renato Gaúcho

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Palacios (Paulo Vitor), Neris (João Marcelo), Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Matheus Jussa (Machado), Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Elias. T.: Pepa