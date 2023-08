PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Pepê deixou o Brasil como atacante pelos lados, mas hoje é lateral direito. A mudança de posição garantiu mais espaço no Porto e atraiu interesse do Tottenham, que ofereceu 45 milhões de euros (R$ 237 milhões pelo jogador), além de uma disputa entre seleções.

Pepê despontou para o futebol pelo Grêmio, clube pelo qual se destacou como atacante. Foram 31 gols e 18 assistências pelo time principal do time tricolor.

Mas ao chegar ao Porto o jogador entendeu que precisava mudar de posição. Depois de oscilar nas primeiras temporadas, ele se firmou mesmo como lateral direito.

Um dos destaques do time na temporada 2022/2023, ele deu 10 assistências e marcou cinco gols jogando mais recuado.

Tanto que o técnico Sérgio Conceição declarou que se fosse treinador da seleção brasileira, seria Pepê o lateral direito do time.

Se eu fosse treinador do Brasil, o Pepê seria o meu lateral. O Pepê, além de ser muito versátil, é inteligente. Tem características únicas. É muito forte tecnicamente, fisicamente é muito rápido e depois associa essa inteligência a todas as características que tem. Isso faz dele um jogador excepcional

Sérgio Conceição, técnico do Porto

OFERTA RECUSADA

As boas atuações atraíram o interesse do Tottenham que, segundo o jornal A Bola, de Portugal, fez uma proposta de 45 milhões de euros pelo jogador. Se Pepê atingisse metas estipuladas no vínculo, o Porto ainda receberia mais 15 milhões de euros (R$ 79 milhões na cotação atual), levando a negociação para impressionantes 60 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual).

A oferta, porém, foi recusada pelo time português.

DISPUTA ENTRE SELEÇÕES

E se Fernando Diniz não convocou o ex-gremista em sua primeira lista da seleção, outros técnicos estão de olho. Pepê já recebeu contatos de duas seleções que pretendem o convocar no processo de dupla nacionalidade.

A seleção paraguaia entrou em contato primeiro com o jogador, que agradeceu o convite, mas não aceitou.

Recentemente foi a vez da seleção italiana abrir conversas com ele. .

Pepê tem passaporte italiano por ascendência do pai, Radanes Donizete, e paraguaio pela mãe, Zunilda Aquino.

Por enquanto, ele está decidido a esperar um pouco mais pelo Brasil, mas não descarta mudanças no futuro.