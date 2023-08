RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória deste domingo (27) por 3 a 0 sobre o Bahia, o Botafogo segue com 100% de aproveitamento no estádio Nilton Santos. Além disso, o time alvinegro continua invicto no "tapetinho".

O Botafogo soma 11 jogos como mandante no estádio Nilton Santos e tem 11 vitórias.

O clube alvinegro também está invicto desde que inaugurou o "tapetinho", como foi batizado o gramado sintético.

O time acumula a incrível marca de 12 vitórias nas últimas 15 partidas em casa.

O clube carioca é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 51 pontos.

"É olhar e entender que o jogo não se ganha aos cinco minutos. Ganham-se durante 90 minutos. Isso que estamos a fazer. Temos sempre entrado fortes nos jogos. Os adversários aqui no Brasil têm qualidade enorme. No intervalo entre os jogos, conversamos com os jogadores para saber se temos de manter o plano ou se há alguma alteração para se fazer", disse o técnico Bruno Lage.

O Botafogo agora vira a chave para a Copa Sul-Americana, onde na próxima quarta-feira (30) enfrenta o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, empatou por 1 a 1 no Nilton Santos (RJ).