RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma vitória tranquila por 3 a 0 no tapetinho do Nilton Santos reforçou a dominância, mais uma vez, do Botafogo neste Campeonato Brasileiro.

Ao vencer o Bahia, o alvinegro não deu brecha para uma reaproximação do Palmeiras na 21ª rodada e, mais do que isso, já fez o torcedor antecipar o clássico de sábado (2), contra o Flamengo, cantando na arquibancada: "Ô, Urubu, pode esperar, que a sua hora vai chegar."

Tem dado tudo certo para o Botafogo, que tem 11 pontos de distância em relação ao Palmeiras e 15 em relação ao Flamengo.

Contra o Bahia, Diego Costa fez dois gols e amenizou a ausência de Tiquinho. Lucas Perri mais uma vez foi intransponível -pela 13ª vez no Brasileiro. O time aposta em pontas velozes, habilidosos e apresenta um volume de jogo impressionante, mesmo diante de um Bahia até organizado.

"As vantagens nunca são boas. Estamos com o pé no chão. Alguém já ganhou o Brasileiro com 51 pontos? Então temos que continuar a trabalhar", disse o técnico botafoguense, Bruno Lage.

Sobre o grito da torcida, mostra como a chave virou. Se antes os oponentes usavam a mesma melodia, com a citação do "Real Madrid", ironizando a derrota precoce no Mundial de Clubes, agora, a menção é ao mascote do Flamengo.

Desde que o Flamengo entrou nessa fase bilionária e vencedora, com os principais jogadores do país, talvez nenhuma ameaça de torcida rival no Rio tenha sido tão real. Não que o Flamengo já tenha passado ileso em clássicos - e tá aí o 4 a 1 do Fluminense na final do Carioca para confirmar.

Mas é muito real a perspectiva de vitória do Botafogo, sobretudo pelo jogo ser no Nilton Santos. Com os 3 a 0 sobre o Bahia, são 11 vitórias em 11 jogos em casa no Brasileiro. A prévia do clássico com o Botafogo tem um alvinegro tão consistente, tão coeso e tão avassalador que o contraste com o Flamengo fica ainda mais explícito.

O time rubro-negro tem decepcionado. Da arquibancada, o grito de "time sem vergonha", que alterna vitórias, derrotas, eliminações e classificações sem empolgar. No sábado, veio o empate por 0 a 0 com o Internacional e mais reclamação.

Com os resultados da rodada, o Flamengo quase saiu do G4. Deu "sorte" porque o Fluminense levou um gol de empate do Athletico nos acréscimos.

A perspectiva negativa do Flamengo para o clássico aumenta com a lesão de Arrascaeta. O clube deve dar uma atualização após submeter o meia a exames nesta segunda-feira (28).

PALMEIRAS JOGA SÉRIO EM JOGO COM POLÊMICA

Apesar da epopeia logística causada pelo problema no avião, o Palmeiras usou titulares contra o Vasco, após fazer 4 a 0 no Deportivo Pereira, pela Libertadores. Perdeu Dudu, machucado, mas venceu o Vasco por 1 a 0, com um golaço de Raphael Veiga.

"A recuperação mental foi ótima, a física, nem tanto. Por isso hoje seria difícil. Os jogadores tinham pedido para passar a noite de ontem em casa, mas disse que não. Todos, inclusive eu. Hoje dormimos todos no CT, era importante. Infelizmente, não foi um jogo de tanta inspiração coletiva. Tivemos a inspiração do Veiga, que resolveu o jogo na bola parada", contou o técno Abel Ferreira

Mas a partida teve discussão sobre arbitragem por causa da anulação de outro golaço, mas do time carioca. O VAR entrou em ação e deu impedimento no lance. O Vasco promete reclamar com a CBF, justamente às vésperas da intertemporada da arbitragem. Essa será a ocasião na qual a comissão de arbitragem vai reforçar os treinos com os árbitros de elite.

ESTAGNAÇÃO NO Z4

As mudanças na tabela se restringiram basicamente à parte de cima. Teve o salto do Grêmio de volta ao terceiro lugar, o retorno do Red Bull Bragantino ao G6 e a ascensão do Atlético-MG, que inaugurou a Arena MRV, à metade de cima da classificação ?está em nono.

Do 12º colocado para baixo, nenhuma troca de posição. Ou seja, uma rodada a menos para Santos, Vasco, Coritiba e o lanterna América-MG tentarem fugir da zona de rebaixamento.

O tempo está passando. Para o líder Botafogo, isso é uma ótima notícia. A hora dele, a parte boa disso tudo, está mais próxima de chegar.