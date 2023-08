SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo estacionou no meio da tabela do Brasileiro e chegou ao sexto jogo sem vencer após a derrota contra o América-MG no domingo (27). Pensando nisso, Dorival Jr. cobrou mudanças na postura do time.

O QUE TEM QUE MUDAR:

Derrota doer mais: "Nós temos que sentir muito mais, entender que o maior culpado fomos nós. E o treinador assume a responsabilidade pelo resultado, porque não poderíamos ter deixado acontecer o que aconteceu, fazendo o jogo da forma que fizemos. Para nós, essa derrota tem que doer demais e servir de exemplo daqui pra frente."

Ter consciência em cada momento: "Não passa pelo primeiro tempo, só, passa pela partida como um todo. Temos que ter consciência que temos que ter uma responsabilidade maior em cada momento, cada partida, cada situação e sustentar um pouco mais aquilo que nós estamos preparados pra fazer. Precisamos ter uma consistência um pouco maior, para que não deixemos pequenas situações interferir no resultado, como vem acontecendo. Na grande maioria dos jogos, são situações isoladas que nos tiram a possibilidade de resultados melhores."

Consistência maior independentemente da formação: "Todos jogadores são titulares na minha equipe, não defino um time titular e um reserva. Colocamos em campo a melhor equipe, fisicamente falando. Uma equipe que poderia ter dado uma resposta alcançando um grande resultado. Temos consciência que temos que mudar como um todo, uma mudança comportamental, porque os jogos fora temos que dar um outro tipo de resposta."

O São Paulo é o 11º colocado do Brasileiro com 28 pontos e recebe o Coritiba no domingo (3), pela 22ª rodada. mas, antes disso, decide a vida na Copa Sul-Americana contra a LDU, também no Morumbi, na quinta (31), às 19h (Brasília). O time tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 1.