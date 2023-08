SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira descreveu como foi a "saga" do Palmeiras para voltar de Pereira, na Colômbia, após o jogo da última quarta-feira (23), contra o Deportivo Pereira, pela Libertadores. A aeronave da presidente Leila Pereira apresentou problemas técnicos e atrasou a volta da equipe ao Brasil.

"Foi uma viagem difícil, longa. Nos obrigou um foco e uma concentração muito grande, um gramado pesado lá, o que obriga os jogadores a terem um desgaste físico muito maior. Depois, teve aquele problema com o avião. Felizmente, estávamos todos juntos. Acho que o Piquerez ficou bem feliz porque cantamos parabéns para ele umas 33 vezes durante o dia que estivemos lá. Felizmente, ganhamos e isso acabou por ser positivo porque se o resultado não tivesse sido positivo a recuperação mental ia ser pior.", disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Vasco neste domingo (27)

O Palmeiras tinha programado a viagem de volta ao Brasil logo após a partida contra o Deportivo Pereira, na quarta-feira (23). Contudo, os problemas na aeronave adiaram o retorno ao Brasil.

A equipe passou a quinta-feira (24) na Colômbia e só chegou ao Brasil na sexta-feira (25), realizando apenas um treino visando a partida contra o Vasco, pelo Brasileiro.

Mesmo assim, Abel Ferreira escalou sua equipe titular contra o clube carioca e conseguiu a vitória por 1 a 0. "Foi um jogo difícil, tivemos só um treino depois de uma viagem longa, difícil", disse o português.

O treinador também destacou o fato da recuperação mental ter sido boa e disse que a conversa na preleção foi de coletividade dentro de campo para a equipe sair com a vitória.

A recuperação mental foi ótima, física nem tanto. Por isso que hoje achei que o jogo ia ser difícil. Nosso adversário teve o tempo todo para se preparar, tivemos a viagem nas costas [...] Por norma, eu não gosto de valorizar o lado individual. Precisamente, o contrário. Uma das frases finais da preleção foi exatamente o oposto. Foi de jogar de forma coletiva, da nossa maneira, impor o nosso ritmo. Abel Ferreira

PALMEIRAS NA LIBERTADORES E NO BRASILEIRO

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras chegou aos 40 pontos no Campeonato Brasileiro e se manteve na vice-liderança, 11 atrás do Botafogo, líder disparado.

Na Libertadores, o clube já tem vaga encaminhada nas semifinais. Isso porque, fora de casa, venceu o Deportivo Pereira por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença na volta para avançar.

O Verdão volta a campo na quarta-feira (30), justamente no duelo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Deportivo Pereira. O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.