No último domingo (27), o Villa Real estreou na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro com derrota para o Atlético Três Corações, em Juiz de Fora. A partida terminou em 1 a 0 com um gol irregular, em posição de impedimento, do volante Juan.

O jogo começou movimentado e com dez minutos Alexandre Capela teve a oportunidade de abrir o placar para o Villa Real, mas parou nas mãos do goleiro Paulo César. O Villa Real seguiu dominando a partida criando boas oportunidades e aos 31 minutos em um chutaço de fora da área João Marcos carimbou o travessão. O Atlético, com um time rápido respondia nos contra-ataques e ao 37 minutos quase inaugurou o placar, mas o goleiro Ésio, bem posicionado, evitou o gol. O Villa Real seguia pressionando e, com quatro atacantes, abria espaço para a descida rápida do Atlético, que criou mais duas boas oportunidades de gol, mas as finalizações foram pra fora.

Já no segundo tempo a intensidade da águia juiz-forana diminuiu e o jogo ficou mais equilibrado. O Villa Real não conseguiu manter o ritmo e o Atlético começou a gostar do jogo e aos 26 minutos após um chute de fora da área, o volante Jean abriu o placar. O gol gerou diversas reclamações da equipe de Juiz de Fora e o árbitro da partida, Jonas Alves Henrique precisou conter os ânimos dos jogadores. O Villa Real bem que tentou, mas não conseguiu buscar o empate. Derrota em casa e sinal de alerta ligado.

FOTO: Tv Villa - Imagem mostra jogador em posição irregular na hora do gol

FALA PROFESSOR

No fim do jogo, o treinador Wesley Assis analisou a partida. "Infelizmente saímos com a derrota. Tivemos mais volume de jogo e algumas finalizações a mais que o adversário, então eu acho que a equipe lutou e buscou a vitória, mas faltou alguma coisa, né? Na parte técnica a gente não fez uma excelente partida, mas os atletas lutaram e tentaram até o fim", iniciou o treinador.

"O gol foi em um lance assim duvidoso e que definiu o placar e o que sai de positivo foi o volume que a gente teve. Sabemos que temos muita coisa para melhorar e precisamos reconhecer que, por mais que tenhamos lutados e nos esforçado, precisamos melhorar ainda mais para conquistar nossos objetivos. Fora de casa precisaremos buscar os pontos que perdemos em Juiz de Fora", finalizou Wesley.

A próxima partida do Villa Real é contra o Poços de Caldas, dia 10 de setembro às 10h30 no Dr. Ronaldo Junqueira em Poços de Caldas.

FICHA TÉCNICA

VILLA REAL

Ésio, Tiago Monteiro, Jean, Nogueira, Mateus Monteiro, João Marcos, Gui Bernardes (Thiago Matheus), Wellerson (João Gabriel), Alexandre Capela (Patrick), Wellitin e Maicon (Carrasco). Técnico: Wesley Assis.

ATLÉTICO TRÊS CORAÇÕES

Paulo César, Pedro, João Victor, Nicolas, Zé Luís, Galdino (Yan), Juan, Cristian, Reinaldo (Vaninho), Daniel (Léo), Bruninho. Técnico: Paoline Gomes

Cartões Amarelos: Gui Bernardes (Villa Real) 14' 2T; Cristian (Atlético T.C) 15' 2T; Daniel (Atlético T.C) 22' 2T; Zé Luís (Atlético T.C) 29' 2T; Nogueira (Villa Real) 30' 2T; Vaninho (Atlético T.C) 43' 2T

Cartões Vermelhos: João Victor (Atlético T.C) 48' 2T; Ésio (Villa Real) 48' 2T

Gols: Juan (Atlético T.C) 26' 2T

Árbitro: Jonas Alves Henrique

Árbitro Assistente 1: Wellington Silva Pinheiro

Árbitro Assistente 2: Pablo José Martins

Quarto Árbitro: Lucas Henrique de Sousa Rodrigues

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Juiz de Fora/MG

Hora: 10h30