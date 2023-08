RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, minimizou a questão dos mandos de campo na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. O sorteio apontou que o primeiro jogo, no dia 17 de setembro, acontecerá no Maracanã (RJ), e o segundo, no dia 24, no Morumbi (SP).

O questionamento sobre os mandos foi feito a Sampaoli antes do sorteio. O treinador, porém, preferiu frisar a dificuldade da decisão.

"Temos dois jogos e temos que tentar ganhar os dois. A diferença não vai ser o mando de campo, a dificuldade vai ser o São Paulo", disse.

Sampaoli também falou sobre a importância pessoal que a decisão da Copa do Brasil tem para ele:

"Para nós é importante a final. Para mim, muito importante em termos profissionais. Vai ser muito difícil".

RIBEIRO SOBRE FINAL: 'A GENTE ENCARA COMO SE FOSSE A PRIMEIRA"

Everton Ribeiro foi um dos representantes do elenco do Flamengo no sorteio na CBF. O meia-atacante destacou como o grupo tem encarado esta final contra o São Paulo.

"É um momento especial uma final de Copa do Brasil. Tivemos que passar por muitos times difíceis, jogos que nos levaram ao extremo. Tivemos que nos concentrar muito para chegar a mais uma final. A gente encara como se fosse a primeira, queremos muito esse título. A gente sabe a dificuldade que vai ser. Vamos nos preparar bem para fazer dois grandes jogos e tentar o título", declarou.

O lateral esquerdo Filipe Luís foi o outro representante do time do Flamengo no evento. O experiente jogador relembrou o encantamento que tem pela Copa do Brasil desde sua infância em Santa Catarina, quando viu o Criciúma ser campeão, em 1991.

"O sentimento é o de privilégio por disputar mais uma final da Copa do Brasil. Cresci sonhando em conquistar. Sou de Santa Catarina, vi o Criciúma. Ano passado, tive a chance de tocar nesse troféu lindo. Neste ano, temos mais uma chance. Mais uma final com a camisa do Flamengo, contra o São Paulo, um grande elenco, com um grande treinador. Vamos encontrar o Morumbi lotado, lindo. Mas o Maracanã vai estar com uma festa tão grande também".