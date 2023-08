SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Vini Jr, do Real Madrid, teve uma lesão constatada e se tornou desfalque para a estreia de Fernando Diniz pela seleção brasileira no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Vini Jr tem uma lesão no músculo bíceps femural direito e o tempo de recuperação deve ser de seis semanas. Com isso, ele desfalca a seleção brasileira.

É a primeira lesão muscular da carreira do jogador do Real Madrid. O estafe do jogador considera o problema como algo normal do futebol, sem nenhuma causa específica para ter ocorrido agora.

O atacante pode ficar fora também do próximo compromisso da seleção brasileira, a data Fifa de outubro. Se o prazo de recuperação se confirmar, Vini Jr ficaria à disposição poucos dias antes do duelo do dia 12 de outubro, contra a Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias.

O Brasil estreia contra a Bolívia, dia 8, depois viaja para enfrentar o Peru no dia 12. Na próxima janela, a equipe de Fernando Diniz terá a Venezuela, em casa, e o Uruguai, em Montevideu, como adversários.