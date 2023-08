SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq por 2 a 0 em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Saudita.

Malcom marcou o primeiro gol da partida aos 24 minutos do primeiro tempo, e Al-Dawsari ampliou aos 40 da mesma etapa.

A partida teve arbitragem brasileira. O catarinense Ramon Abatti Abel apitou o jogo, que teve uma intervenção do VAR.

Com a vitória, o Al-Hilal chegou à vice-liderança provisória do Sauditão com 10 pontos, enquanto o Al-Ettifaq permaneceu na sexta colocação com 7 pontos.

O Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira, diante do líder Al-Ittihad. Já o Al-Ettifaq enfrenta o Damac no dia seguinte.

COMO FOI O JOGO

O Al-Hilal mostrou todo o seu potencial no primeiro tempo, dominando o jogo e diante do Al-Ettifaq de Steven Gerrard.

A superioridade do Al-Hilal não ficou só nas estatísticas, mas também apareceu no placar. Malcom marcou um belo gol aos 24 minutos do primeiro tempo, e Al-Dawsari ampliou a vantagem aos 40 minutos.

Na etapa final, os donos da casa tiraram o pé do acelerador e permitiram que os visitantes crescessem, mas não a ponto de diminuírem a desvantagem.

No fim do jogo, Al-Hamdan chegou a marcar o terceiro gol do Al-Hilal, mas o VAR anulou por conta de impedimento milimétrico de Mitrovic.

ELOGIOS DE NEYMAR

Enquanto se recupera de duas lesões na coxa direita, Neymar acompanha seu novo time. O jogador postou vídeo nas redes sociais assistindo ao jogo entre Al-Hilal e Al-Ettifaq,

O camisa 10 elogiou um de seus companheiros de time. Salem Al-Dawsari, autor do segundo gol do Al-Hilal, foi chamado de "craque" por Neymar após marcar um "golaço". O saudita acertou finalização de primeira de fora da área, dando números finais ao placar.