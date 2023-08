SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu, do Palmeiras, manifestou-se pela primeira vez sobre a grave lesão que sofreu no joelho.

"Momento difícil! Bem complicado, mas vamos lá! Infelizmente, ontem, aconteceu comigo o que todos os atletas mais temem na vida: uma lesão grave. Graças a Deus, eu nunca tinha me machucado sério, mas tudo na vida acontece por algum motivo e acredito que Deus sabe de todas as coisas".

TRISTEZA E ANGÚSTIA

"Está doendo muito aqui no peito, uma tristeza e uma angústia gigantes, pois quem me conhece sabe o quanto sou comprometido. Muita gente até me chama de "fominha" por sempre querer estar dentro de campo, mas agora não há tempo para lamentar".

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Agora, é me dedicar todos os dias e fazer tudo o que a equipe médica me passar para voltar mais forte e melhor. E para poder continuar fazendo o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender a Sociedade Esportiva Palmeiras".

MENSAGENS RECEBIDAS

"Agradeço por todas as mensagens de carinho que vocês estão me mandando. Podem ter certeza de que esse amor e apoio de cada um de vocês são fundamentais para eu me motivar, ainda mais, e me recuperar o mais rápido e melhor possível!!! Muito obrigado a todos e Deus no comando".

O QUE ACONTECEU

Dudu se machucou sozinho no jogo contra o Vasco, ontem, no Allianz Parque. Ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo na vitória do Alviverde por 1 a 0.

Ele teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. O camisa 7 foi submetido a exames de imagem hoje.

O atacante passará por cirurgia, ainda sem data marcada ?antes, ele fará fisioterapia para desinchar a região.

O Palmeiras não divulgou prazo de recuperação, mas Dudu deve perder o resto da temporada. Ele, portanto, será baixa para o Palmeiras no segundo turno do Brasileirão e no mata-mata da Libertadores.