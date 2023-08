RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Cuiabá teve uma multa total de R$ 200 mil por cobrar preços mais caros à torcida do Flamengo e descumprir uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

O Cuiabá cobrou ingressos com valores maiores à torcida do Flamengo no duelo entre as equipes na Arena Pantanal (MT), em 6 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube mato-grossense havia estipulado para a torcida mandante R$ 50 e R$ 150 nos setores Sul superior e inferior, respectivamente.

Para os visitantes rubro-negros foram exigidos R$ 250 e R$ 300 por setores equivalentes.

O departamento jurídico do Flamengo, então, ingressou com uma ação e o STJD determinou que o Cuiabá cobrasse os mesmos valores exercidos para a torcida do Cuiabá, aplicando uma multa de R$ 100 mil.

O Cuiabá, porém, descumpriu a ordem, manteve os preços e sofreu a nova multa, de mais R$ 100 mil, totalizando R$ 200 mil.

O STJD multou em R$ 100 mil pelo artigo 191, inciso III, do CBJD (infrações relativas à administração desportiva); e no artigo 223 do CBJD (deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão).

O Dourado venceu o Rubro-Negro, na ocasião, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.