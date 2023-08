SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians aumentou o preço dos ingressos de quase todos os setores da Neo Química Arena para o clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileiro, em comparação aos valores comercializados na semifinal da Copa do Brasil, diante do também rival São Paulo.

O valor do ingresso do setor Norte permaneceu em R$ 50 ?com os mesmos R$ 35 para os sócio-torcedores do plano Minha Vida.

No entanto, todos os demais setores para o Dérbi ficaram mais caros no comparativo com os preços do Majestoso. A Oeste Inferior lateral, setor mais caro do estádio, teve a entrada determinada em R$ 240 para o público geral contra o São Paulo, e em R$ 350 para o duelo com o Palmeiras.

O Corinthians chegou a anunciar em R$ 75 o preço do setor Sul para adeptos do Minha Vida, mas depois reduziu para R$ 38,50 ? mesmo valor do jogo disputado em 25 de julho ?após pouco mais de uma hora. Ao UOL, o clube afirmou que a alteração se atribuiu a um erro inicial de divulgação.

A mudança fez com que os sócios-torcedores do plano em questão tenham um desconto de 62% ? antes era de 25%. Contra o São Paulo, o maior percentual de desconto foi de 52%, para o mesmo setor.

A partida será disputada no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília). Antes disso, os comandados por Luxemburgo entram em campo amanhã, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes, às 21h30, pela volta das quartas de final da Sul-Americana.