RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo montou uma "operação de guerra" para a recuperação das lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo. O clube montou um esquema de tratamento intensivo para tentar ter a dupla nas finais da Copa do Brasil, dias 17 e 24 de setembro, contra o São Paulo.

Arrascaeta e Luiz Araújo têm feito suas recuperações em três períodos. Parte é feita no Ninho do Urubu e há um período complementar em casa.

No CT eles passam por tratamento intensivo com os fisioterapeutas pela manhã, e ficam sob os cuidados do departamento médico no período da tarde.

Fisioterapeutas do clube também têm sido deslocados para as residências dos jogadores, para um terceiro turno de trabalho no período noturno.

Arrascaeta e Luiz Araújo, dentre outros trabalhos, têm utilizado botas de compressão, que ativam o fluxo sanguíneo e aceleram o tratamento.

Ambos iniciaram o processo de recuperação logo após o empate por 0 a 0 com o Internacional, no último sábado (27), quando se lesionaram.

Os dois foram diagnosticados com "lesão no bíceps femural da perna esquerda", segundo o boletim divulgado pelo Flamengo. O status das contusões é considerado "grave".

CORRIDA CONTRA O TEMPO

O Flamengo não divulga o tempo estimado de recuperação de seus atletas lesionados, mas internamente há um prazo cauteloso de quatro a seis semanas para Arrascaeta e Luiz Araújo, algo que, se confirmado, deixará a dupla fora das finais da Copa do Brasil.

Portanto, caso queira contar com os jogadores, o time rubro-negro precisará superar o relógio, já que faltam apenas 19 dias para o primeiro jogo, no Maracanã (RJ), e 26 para o segundo, no Morumbi (SP).