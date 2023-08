SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Soteldo evoluiu na recuperação de torção no tornozelo esquerdo e espera estar à disposição do Santos contra o América-MG no domingo (3), às 18h30, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Soteldo torceu o tornozelo no treinamento do último sábado e ficou fora na derrota para o Atlético-MG, no domingo, na Arena MRV.

A torção foi considerável, mas não causou comprometimento de ligamentos. O inchaço, porém, preocupou os membros do departamento médico santista.

Esse inchaço diminuiu, mas persiste. O camisa 10 faz tratamento em três períodos e será reavaliado diariamente até a viagem para Minas Gerais.

DESFALQUES

Soteldo é a esperança do técnico Diego Aguirre para contar com um time menos combalido diante do América.

Lucas Braga, suspenso, é desfalque certo. Contra o Atlético-MG, Aguirre utilizou Jean Lucas improvisado como ponta. E Aguirre quer ver o meio-campista na sua função de origem.

O Santos é o 17º colocado, com 21 pontos, e segue na zona de rebaixamento do Brasileiro.