RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo concluiu a venda do jovem Kauã Santos ao Eintracht Frankfurt nesta terça-feira (29). Ele será o primeiro goleiro brasileiro a jogar na Bundesliga e assina até 2028.

O Flamengo ficará com 30% dos lucros em uma futura negociação do jovem.

A operação pode chegar a 1,6 milhões de euros (R$ 8,4 milhões) entre valor fixo e bônus.

O jogador de 20 anos nunca atuou no profissional do Flamengo, mas tem convocações para as seleções de base.

Neste ano, esteve no grupo que venceu o sul-americano sub-20 no Brasil.

Kauã ficou quase quatro anos no Flamengo, chegando ao clube com 16 anos.

Em setembro de 2022, o goleiro renovou o contrato do jovem até o fim de 2025 com multa de 50 milhões de euros (R$ 263,9 milhões), a maior de um jogador da posição da história do clube.

Nas redes sociais, o jogador se despediu do Fla com um texto exaltando os diferentes departamentos do clube que o ajudaram. "Não teria lugar melhor do que o clube do meu coração para começar a minha carreira."