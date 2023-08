SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O adolescente Henzo Cristiano Lacerda Nascimento, de 13 anos, morreu durante o Campeonato Paranaense de Mountain Bike XCO.

Henzo sofreu mau súbito durante prova da categoria infanto-juvenil no último domingo (27). O campeonato aconteceu na cidade de Manoel Ribas, na região central do Paraná.

Em contato com o UOL, a Federação Paranaense de Ciclismo declarou que o óbito do jovem foi um "choque". Henzo sofreu o mau súbito enquanto disputava a competição. A FPC afirma que exige frequentemente exames médicos de seus atletas, e que não tinha conhecimento de nenhum problema com o jovem.

A entidade comunicou oficialmente a morte de Henzo em nota oficial. Confira abaixo o texto da Federação Paranaense de Ciclismo:

"A Federação Paranaense de Ciclismo (FPC) comunica com imenso pesar, o falecimento de Henzo Cristiano Lacerda Nascimento, nosso ciclista da categoria Infanto-Juvenil, de apenas 13 anos, atual segundo colocado no ranking paranaense de MTB XCO: Filho do nosso parceiro e organizador Cristiano, de Manoel Ribas, neste domingo (27/08) em decorrência de mal súbito, durante a prova da categoria Infanto-Juvenil no Campeonato Paranaense de XCO. Deixamos com a família e amigos os nossos mais sinceros sentimento de solidariedade e pêsames"

O UOL entrou em contato com a Polícia Científica do Paraná, e o órgão informou que a Polícia Civil seria a responsável por realizar investigação.

A PC-PR afirmou que não está investigando a morte, pois não houve indícios de crime.