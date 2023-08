SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O processo movido pelo atacante Pedro contra Pablo Fernández, ex-preparador físico do Flamengo, foi encerrado nesta terça-feira (29), após audiência no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte.

A ação foi aberta pelo jogador há exatamente um mês, quando o atleta levou um soco do ex-membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli após a vitória do time rubro-negro sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 1, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

O preparador, que acabou demitido pela equipe da Gávea, pediu desculpas pessoalmente ao atacante, que por sua vez desistiu de continuar com o processo por lesão corporal leve.

Desta forma, as partes chegaram a um acordo e o argentino não sofrerá nenhuma punição, de acordo com informações do portal UOL.

Pablo Fernández foi a Belo Horizonte nesta terça-feira, ao lado de seus advogados, enquanto Pedro e seus representantes participaram da audiência pela internet.

Ao site Ge.com, o profissional disse que ficou aliviado com o desfecho do processo e que conversou com Pedro.

"Simplesmente foi uma fatalidade que ocasionou um prejuízo para muita gente, em especial para mim e para Pedro. Tive hoje a oportunidade de pessoalmente pedir desculpa e está tudo esclarecido. Penso que foi o momento justo para finalizar essa situação", afirmou Fernández, de acordo com a reportagem.

No dia 29 de julho, quando sofreu a agressão no vestiário do Independência, o atacante foi até a delegacia para prestar queixa. Na ocasião, ele passou por exame de corpo de delito, que apontou lesões no rosto e na boca.

"Analisando o laudo do exame de corpo e delito, verificou-se lesão leve", disse Marcelo Cruz, advogado de Pablo Fernández. "Antes de se iniciar eventualmente a marcha processual, é feita essa transação penal. É feita essa possibilidade de composição entre as partes. O que ocorreu de forma esperada: tanto Pablo quanto Pedro chegaram a uma composição. Ambos entenderam que foi um fato ocasional na vida deles."

Apesar do encerramento do processo, o Flamengo ainda vive dias tensos. Às vésperas de disputar a final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o técnico Jorge Sampaoli tem seu trabalho questionado, enquanto o presidente do clube, Rodolfo Landim, sofre pressão para demitir o treinador.

O mandatário, porém, tem se mostrado resistente à ideia de desligar o comandante a pouco mais de duas semanas para o primeiro jogo contra a equipe paulista, marcado para o dia 17 de setembro, no Maracanã.

A partida de volta está prevista para o dia 24, no estádio do Morumbi. Por enquanto, Landim entende que qualquer mudança no comando técnico poderia desestabilizar ainda mais o elenco.