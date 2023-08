SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus que levou a delegação do Botafogo ao embarque para a Argentina, onde vai acontecer o duelo com o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, foi alvo de ataque de um grupo de torcedores do Fluminense. O atacante Carlos Alberto teve ferimentos leves.

Torcedores do Tricolor foram ao Galeão para apoiar o elenco, que foi para o Paraguai, onde vai enfrentar o Olimpia, pela Libertadores.

O veículo do Alvinegro chegou ao local às 15h30, um pouco antes da delegação do Flu.

Na reta de entrada para o aeroporto, antes do viaduto de acesso ao local de embarque, o ônibus foi atacado com copos de cerveja e pedras, segundo relatos.

Uma das pedras acertou a janela ao lado do assento onde estava Carlos Alberto. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

O Botafogo acionou policiais militares que estavam no aeroporto no momento do ataque. Eles averiguaram o ônibus depois que todos da delegação desembarcaram do veículo.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Fluminense lamentou o ocorrido. "O Fluminense FC lamenta a violência praticada por torcedores contra o ônibus do Botafogo, na tarde de hoje, demonstrando seu completo repúdio a qualquer tipo de violência no futebol".

O Botafogo também se posicionou sobre o caso. Os cacos que atingiram Carlos Alberto não chegaram a causas danos maiores e o clube afirmou que não houve feridos. "É isso, Fluminense. Posicionamento responsável e necessário. Não deve mais haver tolerância para qualquer tipo de violência no futebol e na sociedade. Não houve feridos e a delegação do Botafogo segue normalmente para a Argentina".