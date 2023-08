SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr goleou o Al-Shabab por 4 a 0, em casa, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Saudita.

Cristiano Ronaldo foi o grande destaque do jogo, marcando dois gols de pênalti e dando uma assistência. Mané e Sultan Al-Ghannam foram os outros que balançaram a rede.

Com a vitória, o Al-Nassr soma seis pontos e sobe para a sexta posição da tabela, enquanto o Al-Shabab permanece com apenas dois pontos e está em penúltimo.

COMO FOI O JOGO

O Al-Nassr se impôs e logo no início do jogo, aos 13 minutos, Cristiano Ronaldo converteu um pênalti sofrido por ele mesmo. O Al-Shabab tentou reagir, mas não conseguiu criar muitas oportunidades de gol.

Aos 38 minutos, CR7 marcou mais um gol de pênalti, ampliando a vantagem do Al-Nassr.

Aos 40 minutos, Mané marcou o terceiro gol da equipe, após receber um passe de Cristiano Ronaldo.

Na segunda etapa, o Al-Nassr diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu marcar mais um gol, aos 38 minutos, com Sultan Al-Ghannam. O lateral aproveitou um rebote após uma jogada de CR7, que acertou a trave.

O camisa 7 balançou as redes pela segunda vez aos 18 minutos de jogo. O português aproveitou vacilo da zaga do Al-Shabab e cabeceou após cobrança de escanteio.

O árbitro Ismael Elfath anulou o lance. Cristiano Ronaldo teve leve contato com o zagueiro do Al-Shabab, que acabou tropeçando no próprio colega. Apesar da trapalhada da defesa, o juiz mudou de ideia após revisão no VAR.

A primeira chance do Al-Nassr abrir 4 a 0 no placar veio aos 18 minutos da etapa final. O árbitro verificou toque no braço de Iago Santos e assinalou pênalti.

Cristiano Ronaldo abriu mão de anotar hat-trick de pênaltis. O português deixou Abdulrahman Ghareeb ir para a marca da cal.

O saudita errou a cobrança. Ghareeb bateu forte, mas acertou a trave direita do goleiro Kim Seung-gyu.

O meia vacilou mais uma vez no rebote. Ghareeb esqueceu que não poderia tocar na bola novamente antes de outro atleta. Ele dominou e chegou a fazer gol, mas o lance foi anulado.

O Al-Nassr teve outra chance de fazer 4 a 0 na sequência do pênalti perdido. Cristiano Ronaldo arrancou em contra-ataque e tentou cruzar na área.

O português errou o passe, mas Iago Santos se atrapalhou. O zagueiro cortou contra a própria meta e forçou Kim a fazer grande defesa.

Mané recebeu o rebote de cara para o gol e livre de marcação. O senegalês desperdiçou chance de marcar seu segundo gol e mandou na trave.

Sem perspectivas de buscar pontos fora de casa, o Al-Shabab protagonizou lances violentos no primeiro tempo. A equipe escapou de ter duas expulsões nos minutos finais.

Mané aplicou caneta no adversário e levou uma "tesoura". Hattan Bahebri, o responsável pela entrada dura, levou apenas cartão amarelo.

O argentino Banega mostrou descontrole e foi expulso no minuto seguinte, dessa vez por acertar o joelho de Al-Ghannam. O árbitro Ismail Elfath inicialmente deu cartão amarelo, mas mudou de ideia após revisão do VAR.