SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes tinha acerto próximo com um clube dos Emirados Árabes Unidos, mas a negociação não avançou.

Mano Menezes esperava por um acordo para migrar ao futebol árabe. Essa possibilidade fez o treinador não ouvir uma proposta do Santos.

A negociação, porém, esfriou. A situação não está descartada, mas hoje a chance é mínima.

Mano, então, está disposto a ouvir propostas do Brasil, mesmo que exista a ideia de descansar após a passagem pelo Inter.

OPÇÕES

Aos 61 anos, Mano teve o nome ligado a Corinthians e Cruzeiro nos últimos dias, mas não recebeu propostas desses times.

O time avlinegro tem Vanderlei Luxemburgo no comando. O presidente Duilio Monteiro Alves quer a permanência do experiente treinador de 71 anos até o fim do ano, apesar da oscilação da equipe.

O Cruzeiro demitiu o português Pepa e busca um substituto. A Raposa deve manter a busca por um técnico moderno.