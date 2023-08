SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dado Cavalcanti será auxiliar de Fernando Diniz nas primeiras partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Diniz chamou Dado como auxiliar para as partidas contra a Bolívia (dia 8, em Belém) e Peru (dia 12, em Lima).

Dado Cavalcanti esteve na campanha do América-RN que terminou com o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro.

O técnico de 42 reforça a comissão de Fernando Diniz, que também trabalha paralelamente no Fluminense: os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli, além do preparador físico Marcos Seixas.

