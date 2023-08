SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coordenador técnico do Santos, Alexandre Gallo, está na Europa para tentar a contratação do meia argentino Roberto Pereyra.

Gallo viajou à Itália para dar a última cartada por Pereyra, de 32 anos. O Santos tenta a contratação há mais de quatro meses. A viagem estava prevista para a semana passada, mas foi adiada.

A negociação é tratada como difícil, mas o coordenador resolveu tentar diante da dificuldade para negociar com os empresários. O atleta mudou de agente e não recusou as ofertas santistas.

Internamente, Gallo afirma que a prioridade é Roberto Pereyra, mas que alguma oportunidade de mercado pode pintar durante a viagem.

Pereyra está livre no mercado após passagem pela Udinese, da Itália, e prioriza a permanência na Europa. A janela no continente fecha nesta quinta-feira (31), mas o Santos teme proposta do futebol árabe.