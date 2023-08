RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça negou, nesta quarta-feira (30), o recurso do Vasco e manteve a interdição de público em São Januário. O clube vai recorrer.

O julgamento aconteceu na tarde desta quarta-feira, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O placar foi de 2 a 1 a favor da manutenção da pena imposta.

A relatora desembargadora Renata Cotta e desembargador Carlos Santos de Oliveira votaram contra a liberação, enquanto a desembargadora Andréa Pacha foi a favor.

O Vasco vai apresentar um recurso no Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília.

Durante o julgamento, o clube indicou entender que está sendo punido pela demora do processo judicial.

O último jogo com portões abertos em São Januário foi há 69 dias, em 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, pela 11ª rodada do Brasileiro.