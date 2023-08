RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ocorrida há dois meses, a áspera discussão entre Gabigol e Marcos Braz foi o estopim para detonar a crise e serviu como uma espécie de pontapé inicial para ampliar o racha interno no Flamengo. Se por um lado o vice de futebol perdeu forças com o ídolo rubro-negro, por outro o dirigente se fortaleceu com jogadores que se incomodavam com supostos privilégios dados ao camisa 10.

O bate-boca aconteceu no intervalo da partida contra o Fortaleza, no dia 1º de julho, quando Gabigol reclamou das condições do gramado do Maracanã para Braz e o dirigente rebateu.

A "turma do deixa disso" precisou intervir para que os dois não chegassem às vias de fato e o atacante foi punido com a suspensão de um jogo pela diretoria.

Antes mais próximos, Gabigol e Marcos Braz nutrem uma relação estritamente profissional, que se resume às questões envolvendo o Flamengo.

A maioria dos que presenciaram a cena interpretaram que Braz agiu de forma errada, mas nem por isso sua atitude desagradou a todos, muito pelo contrário.

A ala incomodada com supostos privilégios dados a Gabigol gostou da reprimenda do dirigente e da forma dura como o próprio tratou e tem tratado o artilheiro.

A partir de então, o vice de futebol ganhou prestígio com esse grupo de jogadores que não é pequeno, e que tem em comum o fato de não simpatizar tanto com Gabriel, embora o respeitem. A partir dali, o ambiente se deteriorou cada vez mais e o Flamengo colecionou hostilidade da torcida, derrotas, eliminações e agressões físicas entre profissionais do clube.

Gabigol, por sua vez, curtiu no início desta semana uma postagem que sugeria cobranças a Marcos Braz, ao diretor de futebol, Bruno Spindel, e ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim,em vez de incentivarem protestos por sua festa de aniversário.

CONVERSAS POR RENOVAÇÃO DE CONTRATO

Embora a intimidade e simpatia tenham ficado para trás, Gabigol e Marcos Braz mantém relações para assuntos de campo, bola e também de contrato. Afinal de contas, as partes já iniciaram conversas para uma renovação do vínculo, que atualmente vai até dezembro de 2024.

Apesar das mágoas pelo episódio de discussão, Braz é a favor da permanência do atacante, considerado um dos maiores ídolos da história. Gabigol, por sua vez, também deseja ficar, embora clube e jogador ainda não tenham chegado a um denominador comum em termos de valores e tempo de contrato.

Há, no momento, um jogo velado de qual lado irá ceder mais, e com este ambiente quente no bastidor, a tendência é a de que novos capítulos ditem os rumos da negociação. Os episódios recentes distanciam as partes e tensionam as conversas.

POUCOS JOGADORES COMPARECEM AO ANIVERSÁRIO DE GABIGOL

Gabigol comemorou seus 27 anos com uma grande festa na última terça-feira (29), mas poucos foram os jogadores que compareceram à casa de eventos na Zona Oeste (RJ). Os relatos são os de que, no máximo, 10 atletas estiveram presentes.

Entre os ausentes, houve quem não achou de bom tom comparecer pelo momento do Flamengo, outros por questões religiosas, uns pela forte chuva no Rio de Janeiro e há também os que, de fato, não fizeram questão pela falta de proximidade com o artilheiro.

Do lado de fora, cerca de 50 torcedores rubro-negros realizaram um protesto com faixas e xingamentos a Gabigol, Rodolfo Landim, Marcos Braz e Gerson, um dos jogadores que foram notados chegando na festa. A Polícia Militar dispersou os torcedores com bombas de efeito moral.