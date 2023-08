SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Real Madrid vão reeditar a partida do Mundial de Clubes de 2000 nesta sexta-feira (1º) com um jogo de lendas dos dois clubes. De diferentes formas e mostrando bom humor, ex-jogadores contaram como se preparam para o duelo.

Ex-jogadores de Corinthians e Real Madrid falaram em entrevista coletiva como estão fisicamente antes do duelo, que começa às 20h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

Fernando Baiano e Dinei, do lado corintiano, atenderam a imprensa e lamentaram as dores. Também teve brincadeira.

O lado do Real também terá brasileiro: Sávio, que é ídolo do Flamengo, e Emerson, ex-capitão da seleção brasileira, falaram na coletiva.

O QUE OS EX-JOGADORES DISSERAM

Fernando Baiano, criado no terrão do Corinthians

"Eu gosto de jogar. A gente tem uma pelada durante a semana, mas o corpo já não responde mais. Eu tenho 5 cirurgias no meu corpo, então quando eu jogo bola, eu fico 3, 4 dias com dor em tudo, mas treino pelo menos para fazer uma boa apresentação. Gosto de correr na esteira, gosto de fazer aula de tênis, mas claro, você não consegue chegar em um jogo como esse 'zero' sem fazer nada. Mas assim, não tem dieta, não tem nada."

Emerson, ex-capitão da seleção brasileira e ex-jogador do Real Madrid

"Eu também não consigo me cuidar tanto. A rotina, o dia-a-dia, não deixa a gente estar sempre treinando. A gente tem outra vida hoje, diferente do que era. E tem as lesões também, a gente carrega isso. Então, não tem como a gente treinar, mas eu acho que cuidar da saúde é importante."

"Eu vou dizer que eu tento, mas não consigo treinar como antes. É impossível. A gente não consegue ter essa rotina e se preparar para o jogo. Inclusive, eu também fui convocado e às pressas. Então, eu não preparei tanto. O importante é a gente saber disso, ter essa consciência, que não dá para correr como quando nós tínhamos aí 20 anos. É totalmente diferente."

Sávio, ex-Real e Flamengo

"A gente vem de um processo, em relação à carreira, de muitos anos. E, é claro, quando você toma a decisão de parar e encerrar a carreira, é um baque, uma mudança radical. Agora, a gente tenta fazer o mínimo para se manter, pelo menos, bem."

"A gente vai para o campo, a gente vai tentar fazer o melhor espetáculo do mundo, porque eu acho que, principalmente, o torcedor merece isso, merece o espetáculo. Agora, com quase 50 anos, a gente não consegue fazer mais do que fazia com 20, 30 anos, é um processo natural, fisiológico do ser humano e, principalmente, o pós, né? O pós demorava, o quê? 48 horas. Agora vai ser uns 15 dias."

Dinei, ex-atacante do Corinthians

O ídolo do Corinthians, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação, citando que, hoje, faz levantamento de copo.

"Eu vou te falar de mim, nem quando jogava eu era bem fisicamente. Agora, sem brincadeira, mas a gente está para apanhar mais um pouco lá, pela festa, sabe? Que eu acho que vai ser muito bonita."

"Então, vale todos os esforços nossos, porque, também, para agradar os torcedores, porque a gente tem o nosso nome a zelar. É uma brincadeira, mas você quer jogar, quer ganhar. Você não quer perder."