SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin impediu os times da Arábia Saudita de atuarem nas competições europeias, como a Liga dos Campeões, por exemplo.

A Arábia Saudita está em alta no mercado da bola depois realizar a contratação de grandes nomes do futebol mundial.

A concentração de tantos craques em um único time saudita chamou a atenção para a qualidade das equipes daqui para frente.

Apesar dos nomes de peso que foram à Arábia Saudita, o presidente da UEFA 'não vê perigo'. A declaração foi dada ao jornal francês 'L'Équipe'.

Ele falou sobre o interesse dos sauditas de participarem das competições europeias. Essa vontade foi expressada pelo diretor de operações da Liga Saudita, Carlo Nohra, em entrevista ao canal 'Boomberg' no início da semana.

Aleksander Ceferin foi direto ao comentar a possibilidade, e rechaçou a entrada de times do país nessas competições.

"Um meio de comunicação falou disso sem sequer nos perguntar. Somente os clubes europeus podem participar da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência", disse.

A ONDA DE CONTRATAÇÕES SAUDITAS

O mandatário disse que não vê os sauditas como ameaça a hegemonia do futebol europeu. Os times da Arábia Saudita já gastaram mais R$ 4,5 bilhões em contratações na atual janela de transferências.

Para Ceferin, a Arábia Saudita está adotando uma estratégia próxima a que a China utilizou em 2016 e 2017, fazendo contratação com grandes somas de dinheiro.

O presidente da UEFA opinou dizendo que quem escolhe trocar a Europa pela Arábia Saudita estaria sem ambição no futebol.

Tem jogadores no fim (da carreira) e os que não são suficientemente ambiciosos para visar as competições top. Pelo que sei, Mbappé e Haaland não sonham com a Arábia Saudita. Os melhores jogadores, no auge, não creio que pensam em ir à Arábia Saudita. Veremos, mas não creio um segundo sequer que isso possa ameaçar nossas competições