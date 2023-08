SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Real Madrid vão reeditar a partida do Mundial de Clubes de 2000 na próxima sexta-feira (1º), às 20h30 (de Brasília) com um jogo de lendas dos dois clubes.

*

QUEM SÃO OS JOGADORES DO REAL QUE VÃO PARTICIPAR

Albano Bizzarri

Bizzarri é um ex-jogador argentino que atuou como goleiro do Real Madrid durante a temporada 1999-2000. Ele disputou apenas doze partidas pelos Merengues, sempre como substituto de Bodo Illgner. Apesar disso, ele estava no elenco que conquistou a Liga dos Campeões de 2000.

Alberto Rivera

Rivera foi um jogador espanhol que atuou como meio-campista no Real Madrid durante os anos 80 e 90. Durante sua carreira no clube, ele conquistou vários títulos, incluindo: cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, duas Copas da Uefa, uma Supercopa da Uefa. Além disso, ele também fez parte do time do Real que venceu a Liga dos Campeões em 1981.

Francisco Buyo Sanchéz

Buyo é um ex-goleiro espanhol que jogou pelo Real Madrid de 1986 a 1997. Ele é considerado um dos maiores goleiros da história do clube, tendo conquistado vários títulos importantes, incluindo seis campeonatos espanhóis e duas Copas da Uefa. Ele também foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões em 1998, quando o Real venceu o PSV Eindhoven. Além disso, ele disputou mais de 500 partidas pelo clube ao longo de sua carreira.

Edwin Congo

Congo é um ex-atacante colombiano que jogou pelo Real Madrid entre 1999 e 2002, mas acabou sendo emprestado para outros clubes na maior parte do tempo.

Francisco Pavón

Pavón é um ex-zagueiro espanhol que jogou no Real Madrid entre 2004 e 2007. Ele foi parte da equipe que conquistou a Liga dos Campeões em 2002, a Supercopa da Uefa em 2002 e 2003, a Campeonato Espanhol em 2003 e a Supercopa da Espanha em 2003.

Christian Karembeu

Karembeu é um ex-volante francês que jogou no Real Madrid de 1997 a 2000. Foi também jogador da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 1998. Ele é um dos poucos jogadores que ganharam a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo Fifa no mesmo ano (1998).

Iván Campo

Iván é um ex-zagueiro espanhol que atuou pelo Real Madrid entre 1998 e 2003. Ele conquistou um título da La Liga (2001) e duas Ligas dos Campeões (2000 e 2002) durante sua passagem pelo clube.

Mike McManaman

McManaman é um ex-jogador inglês que jogou pelo Real Madrid de 1999 a 2003. Ele foi um dos autores dos gols do Real na final da Liga dos Campeões em 2000, no qual o clube ficou com o título.

Raúl Bravo

Bravo foi revelado nas categorias de base do Real Madrid e atuou como zagueiro ou lateral-esquerdo. Após defender o clube espanhol de 1999 a 2007, passou quatro anos no Olympiakos.

Rubén de la Red

De la Red é um ex-jogador de futebol espanhol que jogou pelo Real Madrid entre 2008 e 2010. Ele também chegou a jogar pela seleção espanhola. Ele teve que se aposentar precocemente, aos 25 anos, após ser diagnosticado que ele sofria de uma doença cardíaca rara, a miocardiopatia hipertrófica.

Sávio

O brasileiro atuou no Real Madrid entre os anos de 1997 e 2002. Durante esse período, ele participou de 160 jogos e marcou 30 gols. No clube merengue, conquistou três Ligas dos Campeões (1998, 2000 e 2002). Aqui no Brasil, ele se tornou ídolo da torcida do Flamengo.

Ricardo Rocha

O brasileiro jogou pelo Real Madrid entre 1991 e 1993. Durante as duas temporadas em que esteve no clube, foi titular da equipe, fazendo 88 jogos com a camisa madridista. Além de equipe espanhola, Ricardo também jogou pelo São Paulo, Santos, Vasco, Fluminense e Flamengo e Sporting. Com a seleção brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 1994.

Seedorf

Seedorf jogou pelo Real Madrid entre 1996 e 1999, tendo disputado 159 jogos e marcado 29 gols. No clube, conquistou uma La Liga (1997), uma Supercopa da Espanha (1997) e uma Liga dos Campeões (1998). O holandês encerrou a carreira jogando pelo Botafogo.

Zé Roberto

O brasileiro foi contratado pelo clube em 1997 e jogou lá por duas temporadas, disputando um total de 21 jogos e marcando 1 gol. Ele também foi campeão da Champions de 1998. Pela seleção brasileira, Zé conquistou duas Copas das Confederações (1997 e 2005) e duas Copas América (1997 e 1999). O ex-jogador encerrou a carreira atuando pelo Palmeiras.

Emerson

O brasileiro jogou pelo Real Madrid entre os anos de 2006 e 2008, marcando um gol em 34 jogos. Emerson se destacou mais nos anos em que jogou no futebol italiano. Ele chegou a ser capitão da seleção brasileira e conquistou uma Copa América (1999) e uma Copa das Confederações (2005). No futebol brasileiro, foi campeão com o Grêmio da Copa Libertadores (1995).