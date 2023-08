SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa sorteou nesta quinta-feira (31) no Grimaldi Forum, em Mônaco, os grupos da Liga dos Campeões 2023/24. O destaque ficou para o Grupo G, que conta com o PSG e com dois times que já conquistaram a Europa.

RESULTADO DO SORTEIO

Grupo A: Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV e Lens

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlim

Grupo D: Benfica, Inter de Milão, Red Bull Salzburg e Real Sociedad

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic

Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle

Grupo G: Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp

O Grupo F se transformou no "grupo da morte". O sorteio colocou o cabeça de chave PSG junto com Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.

Atual campeão, o Manchester City caiu em grupo relativamente tranquilo. Além da equipe de Pep Guardiola, o Grupo G conta com RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final. Os líderes carregam vantagem de decidirem o confronto eliminatório em casa. Os terceiros de cada grupo garantem uma vaga nos playoffs da Liga Europa.

Os ex-jogadores Éric Abidal e Joe Cole foram os responsáveis por sortear os grupos. Os dois possuem conexão com Wembley, palco da próxima final: o francês ergueu a taça da Liga dos Campeões no estádio em 2011, com o Barcelona; Cole é nascido em Londres e fez carreira no Chelsea.

QUANDO SERÃO OS JOGOS?

1ª rodada: 19 e 20 de setembro

2ª rodada: 3 e 4 de outubro

3ª rodada: 24 e 25 de outubro

4ª rodada: 7 e 8 de novembro

5ª rodada: 28 e 29 de novembro

6ª rodada: 12 e 13 de dezembro

ÚLTIMA CHAMPIONS COM FASE DE GRUPOS

A partir da temporada 2024/25, o formato com 32 times será substituído. O modelo consagrado dará lugar a uma primeira fase com 36 equipes e sem chaves definidas.

Os clubes serão separados em quatro potes. Cada um enfrentará duas equipes de cada divisão, uma em casa e outra fora, totalizando oito jogos na fase inicial, dois a mais que no atual formato. A classificação para o mata-mata será determinada pela pontuação geral.

Outra importante mudança é que não haverá mais "classificação de consolação" para a Liga Europa. Atualmente, os terceiros colocados dos grupos ganham uma vaga na fase de playoffs da segunda principal competição europeia.