SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se classificou para as semifinais da Copa Libertadores pela quarta fez consecutiva, mas o que chamou a atenção foi a escalação de Abel Ferreira para o jogo contra o Deportivo Pereira, ontem, no Allianz Parque.

O português montou o time com três zagueiros, Gustavo Gómez, Luan e Murilo. A escolha causou estranhamento entre os torcedores, especialmente pela vantagem de 4 a 0 no jogo de ida.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira explicou que trata-se apenas de "uma variante que nós temos", e não uma forma de 'retrancar' a equipe.

O treinador recordou ainda que, no ano passado, o Palmeiras teve o melhor ataque da competição, com 37 gols. O time alviverde caiu nas semifinais, contra o Athletico-PR.

Já Piquerez afirmou que o esquema foi uma constante na campanha que culminou título da Libertadores 2021. Abel só não escalou três zagueiros em três partidas.

A formação tática não é uma novidade para o elenco, que está habituado a fazer a saída de bola com três homens ?sendo todos eles zagueiros ou não.

"Ganhamos uma Libertadores com linha de três zagueiros. No futebol, o importante é ganhar. Dentro de 50 anos, ninguém vai lembrar que Palmeiras jogou no final de 2021 com três zagueiros. Vai lembrar que ganhou. Dentro de nossa cabeça o importante é ganhar, como jogamos cada jogo, vai da estratégia do professor. Mas também já falou que nossa saída de bola é com três, seja com um lateral baixo ou três zagueiros. Então, para nós, é quase sempre o mesmo", afirmou Piquerez, lateral do Palmeiras.

A CONSTRUÇÃO DE JOGO DE ABEL

A saída de bola com três homens existe no Palmeiras desde a chegada de Abel Ferreira. A formação pode contar com três zagueiros, dois zagueiros e um lateral, ou até dois zagueiros e o goleiro Weverton entre eles.

A construção da defesa com três jogadores é como fazer amor. Às vezes é na cozinha, outras na sala, outras no quarto, outras no banho. Mas é sempre com o mesmo objetivo. Abel Ferreira no livro "Cabeça Fria, Coração Quente"

Porém, sempre que o treinador opta pela formação com três zagueiros, surge o debate. Abel, inclusive, já se irritou com o questionamento.

"Acho que é uma pergunta muito limitadora para quem vê o futebol de forma global e dinâmica. O futebol não é número: 3-4-3, 4-3-3 ou 4-4-2. É dinâmica. Mas, tudo bem. Se quiserem fazer a pergunta, vou responder sempre a mesma coisa. Para mim, futebol é dinâmica e não números", disse Abel Ferreira, em abril de 2021.

Isso porque, para o comandante, este é o sistema mais ofensivo possível, justamente por liberar mais homens para o campo de ataque.

Tanto que, na campanha da Libertadores 2021, Abel abriu mão da primeira linha com três homens em apenas três dos 13 jogos.

OUTRAS NOVIDADES

Além dos três zagueiros, Abel Ferreira aproveitou o jogo de ontem para testar outro posicionamento de Flaco López. O treinador queria o camisa 18 jogando nas costas de Rony, mas a dinâmica não funcionou.

"A verdade é que a dinâmica que eu queria ver não saiu tantas vezes", afirmou Abel.

O treinador queria repetir o que López fazia no Lanús, quando jogava ao lado do também centroavante Sand. O português, porém, não gostou do que viu e deu um puxão de orelha no seu jogador.

"López é um jogador que devia ligar jogo, ir na segunda linha e jogar mais nas costas do primeiro centravante, que neste caso era o Rony. Mesmo assim teve uma ou duas oportunidades."