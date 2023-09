SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem conversas avançadas com a LG para fechar um patrocínio pontual para as partidas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O time tricolor e a empresa estão próximos de fechar um acordo que envolve propriedade na camisa, camarote e redes sociais. A marca deve estampar as omoplatas do uniforme.

Os valores envolvidos no acordo foram considerados excelentes por pessoas da cúpula são-paulina ouvidas pelo UOL. O montante, porém, não foi revelado.

O São Paulo ainda tem mais propriedades para negociar e conversas em andamento com interessados. Fora a LG, as demais negociações ainda estão em estágio inicial.

A barra da camisa é a única propriedade disponível, mas camarotes e postagens em redes sociais também estão em negociação. Restam poucos camarotes para serem negociados.