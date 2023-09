SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Rodríguez surgia como herói quando o apito final soou na vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre a LDU, na noite desta quinta-feira (31), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Só que o resultado não era o bastante. A decisão foi para os pênaltis e a noite do colombiano desmoronou junto com o sonho do título são-paulino.

Depois de dar a assistência em bela cobrança de escanteio para Arboleda fazer o gol que insistia em não sair no tempo normal, James foi para a segunda cobrança de pênalti. Tão logo autorizado, o meia partiu em alta velocidade para a bola e... bateu por cima do gol. O único pênalti perdido da noite, o suficiente para a eliminação do clube tricolor paulista.

"O James é um cara que bate muito bem e acabou escorregando. Me deu a impressão que ele deu dois toques na bola, mas ele entrou muito bem na partida e estava desempenhando um ótimo papel. Assumiu nos vestiários a responsabilidade, que é de todos nós. Ele estava muito triste pelo momento como todos nós estamos. Temos que levantar a cabeça e buscarmos uma nova condição", disse o técnico Dorival Júnior.

DUPLA DE REFORÇOS QUASE PERFEITA

O São Paulo contratou Lucas e James como reforços na janela de transferências e fez um esforço grande para tê-los. As negociações com o colombiano se estenderam por meses e avançaram em sigilo; Lucas aceitou voltar em contrato curto dias após o acerto com James.

Na Copa do Brasil, foi Lucas quem decidiu. O polêmico gol de cabeça fez o São Paulo virar para cima do rival do Corinthians e avançar para a final. James sequer entrou naquela partida.

Desta vez, foi nos pés de James que a bola encontrou a cabeça de Arboleda para o gol que levou a decisão para os pênaltis, mas o próprio colombiano se tornou vilão ao perder a penalidade.