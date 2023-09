PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (1º) é o último dia da janela de transferências nos países das principais ligas de futebol da Europa. Como tem seu mercado já fechado, os clubes brasileiros que perderem jogadores só poderão repor com atletas livres. Mas quais jogadores seu time ainda pode perder para os times do Velho Continente?

QUAIS JANELAS FECHAM

Nesta sexta se fecham as janelas de Alemanha, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Ucrânia e Inglaterra. Sem contar outros países cujos campeonatos são menos fortes e costumam se abastecer pouco de jogadores brasileiros.

Das janelas europeias que seguem abertas, há duas que costumam contratar jogadores brasileiros. A Rússia fecha dia 14 e a Turquia dia 15.

Na Ásia, a Arábia Saudita pode contratar jogadores até dia 20 e os Emirados Árabes Unidos aceitam reforços até o dia 21.

*

QUEM PODE SAIR?

Atlético-MG

O Atlético-MG não trabalha com a chance de negociar ninguém com mercado europeu agora.

Botafogo

O goleiro Lucas Perri, recém-convocado para a seleção brasileira, e o zagueiro Adryelson foram negociados com o Lyon (França), clube que também pertence a John Textor. A dupla, porém, vai ficar até o fim do ano no clube alvinegro.

Corinthians

O Corinthians pode negociar o meio-campista Gabriel Moscardo com o Chelsea (Inglaterra). O jogador, porém, só sairia de fato em 2024. O West Ham (Inglaterra) tentou contratar o atacante Yuri Alberto, mas a negociação não avançou. O centroavante deve continuar no time alvinegro. O último negociado foi Murillo, com o Nottingham Forest (Inglaterra), por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação atual).

Cruzeiro

O Cruzeiro negociou Wallisson com o Moreirense (Portugal) já no fim da janela e Daniel Jr viajou para assinar com o Akhmat Grozny (Rússia). Outros jogadores não devem sair agora.

Flamengo

O Flamengo não deve negociar mais jogadores neste momento porque não só atingiu como passou ?e muito? da meta orçamentária de vendas para 2023, chegando a quase R$ 300 milhões. Nos últimos dias, o clube recusou uma proposta da Inglaterra por Victor Hugo porque as duas partes entendem que não é momento para essa saída. O clube só pretende reavaliar o elenco no final do ano.

Fluminense

O volante André teve o nome ligado a alguns clubes da Europa, mas, já na época da renovação dele com o Fluminense, havia um entendimento entre as partes de avançar em qualquer negociação apenas após o fim da temporada.

Grêmio

Bitello é a bola da vez no Grêmio. O meio-campista recebeu uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 37,4 milhões na cotação atual), do Feyenoord (Holanda). O Grêmio recusou e pede ao menos 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos dele.

Inter

Johnny e Mauricio são os principais alvos europeus no Inter. No entanto, a pedido de Eduardo Coudet, a direção prometeu fazer todo esforço possível para evitar as saídas deles, com foco na chance de conquista da Libertadores.

Palmeiras

O Palmeiras não tem expectativa de perder nenhum jogador para o mercado europeu nesta janela.

Santos

O Santos não deve vender nenhum jogador no último dia da janela de transferências da Europa. Quem esteve mais próximo de sair foi Marcos Leonardo, mas a negociação com a Roma (Itália) não avançou. O Peixe negociou Ângelo e Deivid Washington para o Chelsea (Inglaterra) e evitou perder o terceiro Menino da Vila no mesmo período.

São Paulo

O São Paulo teve sondagens recentes por Beraldo e Pablo Maia, além de ter recusado uma oferta do Brentford (Inglaterra) por Welington. Eles seguem na mira de europeus, mas a tendência é permanecerem no clube tricolor.

Vasco

O Vasco não tem previsão de negociar ninguém com o mercado europeu neste momento.

*

Colaboraram Eder Traskini, Lucas Musetti, Carolina Alberti, Luiza Sá e Alexandre Araújo.