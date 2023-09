SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Real Madrid vão reeditar a partida do Mundial de Clubes de 2000 nesta sexta-feira (1º), às 20h30 (de Brasília), com um jogo de lendas na Neo Química Arena. Mas que lendas? Conquistar uma Liga dos Campeões pelo time espanhol ajuda a virar uma lenda, mas não é obrigação.

AS LENDAS DO REAL QUE ENFRENTARÃO O CORINTHIANS:

- Albano Bizzarri

- Alberto Rivera

- Francisco Buyo Sanchéz

- Edwin Congo

- Emerson

- Francisco Pavón

- Karembeu

- Iván Campo

- McManaman

- Raúl Bravo

- Ricardo Rocha

- Rubén de la Red

- Sávio

- Seedorf

- Zé Roberto

O QUE É PRECISO PARA VIRAR UMA LENDA DO REAL?

Não existe um manual. Ter conquistado algum título jogando pelo Real é interessante. Pode colocar na conta o país onde o jogo de exibição será realizado. Como a partida desta sexta-feira é no Brasil, a presença de ex-jogadores brasileiros é mais importante que qualquer taça.

Mauro Rozenszajn, presidente e fundador da MTR7, que organiza jogos de lendas pelo mundo, contou à reportagem que o elenco dos times varia muito de um evento para outro.

"Varia de país para país. Então, a gente sabe os nomes, aqueles nomes que a torcida gosta mais, aqueles nomes que são interessantes mais para um jogo ou para o outro. E vamos tentando encaixar de acordo com o evento", disse.

No caso deste jogo com o Corinthians, a organização do evento também teve a preocupação de colocar alguns jogadores que estavam presentes na partida original do Mundial de 2000.

"A gente participa [da escolha dos jogadores], mas cada clube trabalha de uma maneira. Tem clube que a gente tem uma maior interferência, e outros uma menor. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que todo jogo tem uma história", comentou.

"E agora tem uma história sensacional, que é o do Mundial do Corinthians de 2000, que a gente está trazendo alguns jogadores daquele jogo, misturado com os outros lendários do Real. Então, a gente faz não somente o elenco e o time, mas o evento como um todo", completou.

Outro fator levado em conta para a lista final com os nomes foi a agenda pessoal de cada ex-jogador, ainda mais os que moram fora do Brasil. Rozenszajn mencionou que nem todos os atletas que foram convidados tinham disponibilidade para participar do evento.