RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores do Fluminense que estiveram no Defensores del Chaco registraram integrantes da torcida do Olimpia fazendo gestos de macaco na direção dos brasileiros. O time tricolor venceu por 3 a 1 e avançou às semifinais da Libertadores.

O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira (31), em Assunção, no Paraguai.

Após o jogo, os tricolores celebravam a classificação quando torcedores do Olimpia começaram a arremessar objetos e fazer os ataques raciais.

Em um vídeo enviado ao UOL, é possível ver um homem de camisa verde se aproximar de uma grade que separa as torcidas e imitar um macaco.

Logo depois, um outro homem, de camisa preta, repete os gestos.

O brasileiro reagiram com gritos de "racista".

Diversos casos de racismo contra torcedores brasileiros foram registrados tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana.

Em julho, o preparador do Universitario, do Peru, imitou macaco durante aquecimento dos reservas no jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O uruguaio ficou preso por mais de uma semana.

Recentemente, a Conmebol fechou um acordo com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol em uma tentativa de combater tais episódios, que se tornaram recorrentes.