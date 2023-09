SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil conseguiu uma enorme vitória, na noite indonésia de sexta-feira (1º), na Copa do Mundo de basquete. A equipe dirigida por Gustavo de Conti enfrentou o Canadá, forte candidato ao título, e triunfou por 69 a 65.

Muito celebrado na Indonesia Arena, em Jacarta, o resultado manteve a seleção viva na competição, que tem sedes também nas Filipinas e no Japão. Se derrotar a Letônia no próximo domingo (3), avançará às quartas de final.

Foi uma ótima partida defensiva do Brasil, que limitou bastante um ataque fortíssimo. Liderados pelo excelente ala-armador Shai Gilgeous-Alexander, os canadenses chegaram ao confronto com média de 108 pontos por jogo.

Firme na marcação, o time da América do Sul ficou à frente no primeiro quarto, com 16 a 13, mas viu os favoritos crescerem na segunda parcial e abrirem vantagem de dez pontos, mantida em boa parte da terceira. Foi só no período final que ocorreu a virada.

O ala Bruno Caboclo teve ótima participação, com 19 pontos e 13 rebotes, mas, no momento decisivo, quem apareceu foi Yago. Com o placar empatado em 60 a 60, o armador fez duas cestas seguidas em jogadas individuais.

O Canadá se atrapalhou no ataque, com passes desastrados, e precisou apelar para as faltas. Nos instantes finais, o Brasil teve calma para fechar o jogo à frente, apesar dos 23 pontos de Gilgeous-Alexander.

A situação do Grupo L agora é simples. As quatro equipes estão empatadas, com três vitórias e uma derrota até aqui. Os vencedores dos confrontos entre Brasil e Letônia e Espanha e Canadá, no domingo (3), vão ao mata-mata.