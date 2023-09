RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Através da Lei de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama conseguiu o aval de um orçamento de R$ 6 milhões, que serão destinados exclusivamente para tentar retomar o protagonismo no futebol feminino, onde é tetracampeão nacional. O clube já conseguiu captar 50% desta verba.

A iniciativa já foi publicada em Diário Oficial e o processo de captação de recursos iniciado, tendo já obtido 50% do valor, que só poderá ser destinado à modalidade.

Com a SAF, hoje o Vasco tem a disponibilidade em inscrever projetos incentivados via IR e ICMS por ter todas as certidões e documentações em dia, diferente da época de associação.

O projeto a médio/longo prazo tem como foco reestruturar todo o departamento, com local para treinos, hospedagem, alimentação e locomoção, além de acompanhamento diário na saúde das mulheres.

A novidade fará com que o Vasco aumente seu orçamento em 500%. O clube também promete aumentar sua cobertura nas redes sociais.

Hoje na Série A3 do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai jogar o Carioca neste segundo semestre e ano que vem busca o acesso para a Série A2.

O Botafogo, por exemplo, subiu para a A1 com uma uma folha de R$ 5 milhões.

Além de ser tetracampeão nacional na modalidade, o time cruzmaltino revelou a Rainha Marta, atleta que ganhou em seis oportunidades a Bola de Ouro FIFA e é considerada a maior jogadora de todos os tempos.

Foi revelada no Vasco também a Angelina, convocada para as ultimas competições oficias da Seleção (Olimpiada e Copa do Mundo) e apontada como substituta da Formiga. Passaram pelo clube também Pretinha, Fanta, Cenira e Meg.

O Vasco completa nesta temporada 100 anos da primeira equipe feminina.

ENTENDA A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

A Lei nº 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) -, como é mais conhecida, permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas distribuídos por todo o território nacional.

Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. Mais do que um instrumento jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de inclusão social.