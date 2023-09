SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz, da Ferrari, fez o melhor tempo neste sábado (2) e largará na pole position do GP da Itália. Essa é a primeira vez na temporada que o piloto espanhol sairá na frente.

OS PRIMEIROS NO GRID DO GP DA ITÁLIA

- Carlos Sainz (Ferrari)

- Max Verstappen (Red Bull)

- Charles Leclerc (Ferrari)

TL3

O espanhol Carlos Sainz manteve o mesmo ritmo dos treinos livres de sexta e foi o mais rápido neste sábado, durante a terceira sessão para o GP da Itália de Fórmula 1. O piloto da Ferrari fechou sua melhor volta em 1min20s912.

Sainz já havia sido o líder do segundo treino livre e voltou a superar o bicampeão Max Verstappen no Circuito de Monza. O holandês até chegou a assumir a liderança, correndo a 1min20s998, mas recolheu seu carro para os boxes depois que foi superado nos 10 minutos finais. Quem veio logo atrás dos dois pilotos foi Lewis Hamilton, que melhorou consideravelmente o seu desempenho em relação às outras sessões e foi o terceiro mais rápido, com 1min21s453.

CLASSIFICATÓRIO

No Q1, Verstappen fez a melhor volta com 1min21s573. Todos os pilotos foram para a pista com pneus duros. Três pilotos tiveram voltas deletadas por ultrapassar o limite de pista. Verstappen e Alonso na curva 7 e Stroll na curva 2. Foram eliminados Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll.

Leclerc seguiu como o mais rápido no Q2, fazendo 1min20s937. Desta vez, todos estavam com compostos médios. Verstappen começou fazendo o melhor tempo, mas acabou sendo superado por Sainz. Faltando sete minutos para o final, a dupla da Mercedes não tinha tempo de volta marcado e correram atrás nos minutos finais. Charles conseguiu superar seu companheiro de equipe praticamente na última volta para assumir a ponta. Foram eliminados Tsunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas e Sargeant.

Sainz ficou em primeiro no Q3, com 1min20s532. Procurando o melhor tempo do dia, todos estavam com pneus macios. Nesta parte do classificatório, os pilotos buscaram fazer voltas rápidas desde os primeiros minutos. O piloto da Ferrari repetiu o que fez no TL2 e TL3 e ficou com a pole.

CONFIRA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA:

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1min20s294

2 - Max Verstappen (Red Bull) - 1min20s307

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1min20s361

4 - George Russell (Mercedes) - 1min20s671

5 - Sergio Perez (Red Bull) - 1min20s688

6 - Alexander Albon (Williams) - 1min20s760

7 - Oscar Piastri (McLaren) - 1min20s785

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min20s820

9 - Lando Norris (McLaren) - 1min20s979

10 - Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min21s417

11 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1min21s594 (Q2)

12 - Liam Lawson (AlphaTauri) - 1min21s758 (Q2)

13 - Nico Hülkenberg (Haas) - 1min21s776 (Q2)

14 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 1min21s940 (Q2)

15 - Logan Sargeant (Williams) - 1min21s944 (Q2)

16 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - 1min22s390 (Q1)

17 - Pierre Gasly (Alpine) - 1min22s545 (Q1)

18 - Esteban Ocon (Alpine) - 1min22s548 (Q1)

19 - Kevin Magnussen (Haas) - 1min22s592 (Q1)

20 - Lance Stroll (Aston Martin) - 1min22s860 (Q1)

GP DA ITÁLIA

A 15ª corrida da temporada de Fórmula 1 acontece no Circuito de Monza, domingo (3), às 10h (de Brasília).