SÃO PAULO

Equipe do interior superou o tricolor nos pênaltis com três defesas da goleira Luciana

(FOLHAPRESS) Em 02/09/2023 19h04

Corinthians e Ferroviária farão a grande final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023. O título será decidido em dois jogos, marcados para quinta-feira (7) e domingo (10).

Os dois finalistas foram definidos neste sábado (2), após as partidas de volta das semifinais. A equipe corintiana venceu o Santos por 2 a 0, no Parque São Jorge, enquanto o time de Araraquara passou nos pênaltis após derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na Fonte Luminosa.

Maior campeão da modalidade, o Corinthians luta pelo quinto troféu nacional e o tetracampeonato de forma consecutiva. Já a bicampeã Ferroviária vai em busca de sua terceira taça para encurtar essa distância e se isolar ainda mais como segunda equipe mais vencedora na competição.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol em vitória sobre o Santos @rodrigogazzanel/Divulgação Jogadoras do Corinthians comemoram gol em vitória sobre o Santos Em desvantagem após derrota por 3 a 1 como mandante na partida de ida, o São Paulo conseguiu empatar o confronto com a Ferroviária fora de casa, abrindo 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

Ariel inaugurou o placar de cabeça, aos 36 minutos. Micaelly ampliou cobrando falta, aos 42, em batida cruzada para a área que passou por todo mundo e enganou a goleira Luciana ao quicar no gramado.

A equipe da casa por pouco não descontou aos 38 minutos da etapa complementar, em falta cobrada por Mônica no travessão.

Com o empate por 3 a 3 no placar agregado, a vaga foi decidida nos pênaltis. O destaque foi a goleira Luciana, que, depois de falhar no tempo normal, conseguiu defender as cobranças de Cacau, Pardal e Ariel para garantir a vitória da equipe de Araraquara por 3 a 1.

O Corinthians, por sua vez, não passou sustos para eliminar o Santos e avançou à final com duas vitórias e um placar agregado de 5 a 0.

Sob comando do técnico Arthur Elias, anunciado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na sexta-feira (1º) como substituto da sueca Pia Sundhage na seleção feminina, o Corinthians recebeu o Santos no Parque São Jorge neste sábado e venceu por 2 a 0.

O primeiro gol foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo, por Duda Sampaio, em cobrança de pênalti assinalado com ajuda do VAR (árbitro assistente de vídeo), após toque de mão de Bruna Menezes.

Fernandinha decretou o resultado final aos 43 minutos.

Responsável pelos quatro títulos nacionais do clube alvinegro, Arthur Elias vai acumular os dois cargos até o término da Copa Libertadores, que será disputada entre os dias 5 e 21 de outubro.