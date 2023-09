SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Disputado no estádio da Serrinha, o jogo entre Goiás e Inter, neste sábado (2) contou com três expulsões nos últimos minutos e terminou em empate sem gols. O duelo foi válido pelo Campeonato Brasileiro.

O placar de 0 a 0 aumentou a sequência invicta dos goianos, que não perdem no torneio há oito partidas. A equipe, no entanto, ocupa a 15ª posição e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O Inter, por outro lado, chega ao 10° embate seguido sem vitória no torneio nacional e amarga o 12° lugar, cada vez mais distante do pelotão de cima.

O JOGO

No primeiro tempo, o Inter teve um desempenho melhor, criando as duas melhores oportunidades do jogo, ambas com Enner Valencia. No entanto, ambas as finalizações foram defendidas pelo goleiro Tadeu.

Já na segunda etapa, o Goiás mudou sua estratégia e passou a ser mais incisivo no ataque. Com a entrada de Palacios, o time esmeraldino teve boas oportunidades de marcar.

Os goleiros Rochet, do Inter, e Tadeu, do Goiás, protagonizaram boas defesas e foram responsáveis pelo zero no marcador.

Nos minutos finais, três jogadores foram expulsos após uma confusão: Maguinho e Lucas Halter por parte dos mandantes e Luiz Adriano pelo lado visitante.