SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo (3), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Suárez e Rikelme (contra).

O Grêmio chega aos 39 pontos, no 3º lugar, com um jogo a menos. O Cuiabá fica em 10º, com 28.

O JOGO

O primeiro tempo da partida foi parelho. Os dois times conseguiram chegar ao ataque, mas foi o talento de Luis Suárez que fez a diferença para abrir o placar para os donos da casa.

O Grêmio tinha mais calma, enquanto o Cuiabá construía com passes mais rápidos e contra-ataques.

Na segunda etapa, a vantagem dos donos da casa deixou o jogo aberto. Enquanto o Cuiabá tinha de subir para tentar diminuir, o Grêmio mantinha a tranquilidade e, a partir do segundo gol, tentou manter mais a posse de bola.

LANCES IMPORTANTES

Boa defesa. Rikelme recebeu no canto esquerdo do ataque, venceu a marcação e bateu forte, mas o goleiro Caíque, do Grêmio, impediu o primeiro gol do Cuiabá.

Por cima. Após boa troca de passes, João Pedro cruzou para Suárez na beira da pequena área e o uruguaio finalizou de primeira, mas para fora.

1x0 - Gol de Luis Suárez. Boa trama entre o uruguaio e Pepê, e o volante devolveu para o atacante dentro da grande área após a tabela. Ele bate forte de canhota e a bola passa por baixo de Walter, aos 29' do primeiro tempo.

Calma, Caíque. O goleiro do Grêmio saiu mal em um cruzamento e a bola sobrou para Ceppelini, que bateu forte, mas acertou a marcação.

Por fora. Denilson passou para Rikelme, que cruzou rasteiro para o meio da área. Deyverson completou o chute, mas bateu na rede pelo lado de fora.

2x0 - Gol contra de Rikelme. Reinaldo escapou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para o meio da área, na cabeça de Everton Galdino. Walter fez ótima defesa, mas, no rebote, ela bateu em Rikelme e foi para o fundo da rede aos 18' do segundo tempo.

Seria uma pintura. Suárez recebeu no bico da grande área e aplicou um chapéu na marcação antes de bater forte. A bola foi em cima de Walter, que defendeu em dois tempos.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2 x 0 Cuiabá

GRÊMIO

Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Everton Galdino), Villasanti e Pepê (Gustavo Martins); Cristaldo (Luan), JP Galvão (Ferreira) e Suárez (Iturbe). Técnico: Renato Portaluppi.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Empereur, Allyson e Rikelme (PK); Filipe Augusto, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Denilson (Ronald); Ceppelini (Derik Lacerda), Wellington Silva (Jonathan Cafu) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Everton Galdino (GRE), Lucas Mineiro (CUI), Reinaldo (GRE)

Gols: Luis Suárez (GRE), aos 29min do 1º tempo (1-0); Rikelme (CUI, contra), aos 18min do 2º tempo (2-0)