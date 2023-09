SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sophia Medina conquistou seu primeiro título no surf na temporada 2023 ao vencer o Corona Dream Tour Floripa, neste domingo (3).

Sophia competiu no torneio pela primeira vez e já saiu com o melhor lugar no pódio. O Corona Dream representa a Divisão Principal da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Ela venceu na final a atleta Diana Cristina, de 33 anos, conhecida como Tininha. A veterana somou 6.40, enquanto a jovem de 18 anos pontuou 12.77.

Com a conquista, a irmã de Medina acumulou 10 mil pontos no ranking brasileiro e faturou R$ 40 mil. A prova foi realizada na Praia Mole, em Florianópolis.

Sophia saiu do mar nos braços de seus pais e se emocionou com a vitória.

"Fiquei muito feliz com a oportunidade de competir no Dream Tour. Campeonato incrível, com grande estrutura, muitas ondas e com presença do público. Foi muito difícil ganhar esse campeonato, pois quando chega no profissional vai apertando e essa conquista significa muito pra mim. Quero curtir esse momento de hoje, comemorar com a minha família, comer pizza, pois amanhã já é dia de treinar. Tinha mais de um ano que eu não ganhava um título e é bom demais vencer", disse Sophia.

CLASSIFICAÇÃO MASCULINA

No masculino, Mateu Herdy foi o campeão do Corona Dream. Ele derrotou na última bateria o atleta Krystian Kymerson (ES).

"Acho que esse evento eu levarei para o resto da minha vida. Quando eu for velhinho, falarei "lembra daquele campeonato na Praia Mole que deu altas ondas?". Ganhar foi a cereja do bolo, pois ganhar em casa, perto da família, dos amigos é algo incrível. Foi uma semana difícil para colocar em palavras tudo que aconteceu de uma forma tão especial pra mim. Foram grandes baterias, desde o começo, muita onda boa. Só posso agradecer tudo", disse Mateu Herdy.