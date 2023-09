RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os volantes Gabriel Moscardo, do Corinthians, e Alexsander, do Fluminense, foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para a seleção sub-23 do Brasil.

Eles substituem Danilo, do Nottingham Forest, e João Gomes, do Wolverhampton, que se machucaram na rodada da Premier League durante o fim de semana. Danilo, ex-Palmeiras, teve um problema na coxa esquerda. Já João Gomes, ex-Flamengo, apresentou dores no joelho direito.

A convocação de Ramon é para dois amistosos contra Marrocos durante a data Fifa, o primeiro será na quinta-feira (7) e o outro no dia 11.

Moscardo é titular do Corinthians no jogo contra o Palmeiras, neste domingo (3), na Neo Química Arena. Alexsander também começa jogando pelo Fluminense, que enfrenta o Fortaleza.

A preparação da seleção sub-23 inicialmente é para o Pan-Americano, que ocorre em outubro, no Chile. Ano que vem, tem o torneio pré-olímpico em data a ser confirmada pela Conmebol, visando à vaga em Paris 2024.