SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG venceu o Santos neste domingo (3), por 2 a 0, na Arena Independência, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo Varanda, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Juninho, aos nove do segundo tempo, marcaram para o América-MG.

Soteldo foi expulso nos acréscimos do segundo tempo após reclamar com o árbitro.

Com a vitória, a equipe mineira deixou a lanterna do Brasileiro e agora ocupa a 19ª colocação com 16 pontos.

Já o Santos estacionou na 17ª posição com 21 pontos e permanecerá na zona de rebaixamento por, pelo menos, mais uma rodada.

Com a parada da data Fifa, o Santos volta a campo na quinta-feira, 14 de setembro, quando recebe o Cruzeiro, em casa, às 19h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o América retorna aos gramados na sexta-feira, 15 de setembro, para visitar o Cuiabá, às 20h (de Brasília), também pela 23ª rodada do Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

A partida começou equilibrada e sem grandes chances para os dois lados. As equipes iniciaram o jogo trocando muitos passes no meio-campo, mas encontravam dificuldades para envolver a defesa adversária.

Após o gol, apesar de ter mais a bola, o Santos perdeu força no meio-campo. A equipe apresentou pouca criatividade e não assustou Cavichioli. Por outro lado, o América-MG passou a ter mais controle da partida e mostrou força para vencer os duelos individuais.

O Santos voltou com alteração para o segundo tempo, mas não adiantou. O time seguiu com uma transição muito lenta e mal conseguiu passar do meio-campo. O América-MG aproveitou, se impôs e ampliou logo no início da segunda etapa.

Após o segundo gol, Aguirre tentou deixar o Santos mais ofensivo. Soteldo entrou no lugar de Joaquim, mas, ainda assim, o time demonstrou dificuldades para finalizar. Com dois gols de vantagem, o América recuou e tentou explorar os contra-ataques.

O Santos melhorou levemente com as alterações de Aguirre, no entanto, o time ainda apresentou poucas ideias ofensivas. Bem organizado, o América controlou o jogo e levou perigo no contra-ataque.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Mateus Henrique (Júlio), Iago Maidana, Ricardo Silva, Danilo Avelar; Rodriguinho, Breno (Cazares), Martinez; Felipe Azevedo (Javier Méndez), Rodrigo Varanda (Renato Kayzer). Técnico: Fabián Bustos

SANTOS

João Paulo, Joaquim (Soteldo), João Basso, Alex, Dodô; Rodrigo Fernández (Júnior Caiçara), Tomás Rincón, Lucas Lima (Julio Furch); Mendoza (Patati), Marcos Leonardo, Jean Lucas. Técnico: Diego Aguirre

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO), Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Méndez (AME); Rincón, Mendoza e Jean Lucas (SAN)

Cartões vermelhos: Soteldo (SAN)

Gols: Rodrigo Varanda (AME), aos 28/1ºT; Juninho (AME), aos 9'/2ºT