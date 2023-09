SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Pepa no comando, o Cruzeiro não conseguiu reverter a má fase, foi vaiado no Mineirão e só empatou com o Red Bull Bragantino por 0 a 0, em jogo do Campeonato Brasileiro realizado na noite deste domingo (3).

Com o resultado, o time mineiro chegou ao oitavo jogo sem vitória no torneio. A equipe ocupa a 12ª posição da tabela com 26 pontos.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, se manteve no G6 e avançou aos 36 pontos, cinco atrás do vice-líder Palmeiras.

COMO FOI O JOGO

No primeiro tempo, o Cruzeiro começou pressionando e tentou aproveitar o fator casa para marcar, mas pecou na hora do chute: Arthur Gomes e Bruno Rodrigues estavam inspirados e buscavam acelerar os ataques, mas desperdiçaram boas chances.

O Red Bull Bragantino conseguiu se recuperar após a pressão inicial do adversário e passou a ter mais posse de bola. O time paulista arriscou alguns chutes de longe, mas não conseguiu levar perigo real ao gol de Rafael Cabral.

Na segunda etapa, as duas equipes continuaram atuando da mesma forma, mas sem grande efetividade. Um dos destaques foi o lance de perigo protagonizado por Machado, que finalizou colocado e acertou a trave.

Os visitantes, com Luan Cândido e Juninho Capixaba, também tiveram boas oportunidades, mas pararam no goleiro adversário.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Ian Luccas) e Mateus Vital (Machado); Rafael Elias (Wesley), Arthur Gomes (Nikão) e Bruno Rodrigues. Técnico: Fernando Seabra.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom Silva (Quintero), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Juninho Capixaba); Helinho (Matheus Gonçalves), Thiago Borbas (Alerrandro) e Vitinho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Cleriston Cley Barreto Rios (SE)

Cartões amarelos: Rafael Elias (CRU); Thiago Borbas, Vitinho, Alerrandro e Juninho Capixaba (RBB)