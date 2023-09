SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz, piloto da Ferrari, foi assaltado após subir ao pódio em Monza, mas reagiu e acabou ajudando a pegar os ladrões.

Dois ladrões roubaram seu relógio Richard Mille, avaliado em quase meio milhão de euros (R$ 2,6 milhões, na cotação de hoje). Mas Sainz reagiu rapidamente e perseguiu os ladrões com a ajuda de outras pessoas que estavam no local.

A polícia interveio e prendeu três cidadãos marroquinos acusados de conspiração para roubar o piloto. O assalto ocorreu enquanto Sainz voltava para o hotel após a corrida.

"A Polícia Estatal prendeu três cidadãos marroquinos de 18, 19 e 20 anos em Milão por conspiração para roubar o piloto da Ferrari Carlos Sainz. No hotel, os três abordaram o piloto que estava na companhia do gerente e um deles roubou um relógio. O Sainz tentou impedir a fuga dos três e, com a ajuda de transeuntes, conseguiu deter um ladrão. O segundo foi parado pelo responsável pelo piloto da Ferrari, e o terceiro foi parado, não muito longe, por outro funcionário com a colaboração dos transeuntes", disse a nota da polícia local.

Sainz terminou em terceiro lugar na corrida no GP da Itália e subiu ao pódio pela primeira vez nesta temporada.